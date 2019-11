Varel So einige Begebenheiten begleiten die glückliche Ehe von Anneliese und Karl Bredehorn, die heute Eiserne Hochzeit feiern. Mit 14 Jahren verließ der junge Karl sein Elternhaus im Ammerland und lernte Schmied. Er fand einige Arbeitsstellen mit Kost und Unterkunft und landete schließlich bei der Ziegelei in Borgstede.

Vor 66 Jahren sah er beim Erntedankfest in Seghorn erstmals das Mädchen Anneliese Wulf. Beide wechselten einige Worte, tanzten zusammen und verabschiedeten sich unverbindlich. Doch schon eine Woche später sahen sie sich zufällig im Bus zum Zeteler Markt wieder. „Das Weitere hat sich dann so ergeben“, erzählt Anneliese.

Nun kamen sich beide in der folgenden Zeit immer näher und verliebten sich ineinander. Am 6. November 1954 fand die Trauung im Standesamt Langendamm statt. Das junge Paar kam erst einmal in zwei Zimmern in Altjührden unter. „Endlich konnte ich meine Füße unter den eigenen Tisch stellen“, meint Karl, der bisher immer bei anderen Leuten wohnte.

Später fand das Paar etwas Größeres in Büppel mit Garten. „Als Selbstversorger hatten wir hier Kleinvieh, Schweine und bauten Gemüse und Getreide an“, erzählt Anneliese. Als sich Nachwuchs einstellte, wurde es aber auch hier zu klein. Das Paar kaufte ein Haus in Obenstrohe und baute in den kommenden Jahren einiges um und an. Auf Raten von 60 Mark konnte sogar eine Waschmaschine angeschafft werden.

Mittlerweile hatte Karl zum Motorenwerk gewechselt und blieb dort bis zur Rente. Anneliese kümmerte sich hauptsächlich um die Kinder sowie Haus und Hof. Später ging sie noch einigen kleineren Beschäftigungen nach.

Als Karl einmal einem Freund half, schenkte dieser ihm einen Bienenkorb. „Seitdem bin ich Imker“, sagt er. Auch heute noch ist der 88-Jährige Herr über 20 Völker. Außerdem musizierte Karl zehn Jahre im Spielmannszug, spielte mit seiner Handharmonika oft bei Festen und Feiern, war 25 Jahre im Schützenverein und 40 Jahre im Gesangsverein. Oft nahm er seine Anneliese zu Veranstaltungen mit. Diese beschäftigte sich gern mit Floristikarbeiten und beschenkte Freunde und Familie mit ihren Kreationen.

Auf mindestens 30 Flugreisen erkundeten sie die ganze Welt. „Wir haben alles abgeklappert“, sagt die 82-jährige Anneliese. Darüber hinaus lernten sie Europa bei etlichen Busreisen kennen. „Das Altwerden bringt Probleme mit sich, das ist alles nicht mehr so einfach“, sagt Karl. Deshalb geben sie ihren Kindern mit auf den Weg: „Ihr müsst etwas machen, so lange es noch geht. Es gibt kein Hinterher.“

Anneliese und Karl Bredehorn haben immer viel Freude mit ihren Kindern: „Heute geben sie uns so viel zurück.“ Während ihrer 65-jährigen Ehe gab es natürlich auch mal Meinungsverschiedenheiten, „aber gezankt haben wir uns nie“. Für die Zukunft wünscht sich das Paar, „dass es noch einigermaßen bleibt, wie es ist“. Und heute freuen sie sich auf die Feier mit ihren vier Kindern, den zehn Enkeln und einem Urenkel.