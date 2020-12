Finanzen für 2021: Kreistag in Friesland stimmt Haushalt zu

Varel Der Kreistag in Friesland hat am Montagabend mehrheitlich den Haushaltsentwurf beschlossen (23 Ja- zu 15 Nein-Stimmen). Dieser sieht eine Netto-Kreditaufnahme von 14 Millionen Euro vor. Durch die Corona-Pandemie steigen die Zusatzkosten um rund fünf Millionen Euro. Festgelegt wurde am Montag auch die Senkung der Kreisumlage von 50 auf 46 Punkte. Die bisherige Zuwendung des Kreises für die Kitas in den Städten und Gemeinden in Höhe von 1,7 Millionen Euro ist künftig darin enthalten.

