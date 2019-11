Varel Ralf B. sitzt gemütlich in seinem Zimmer. Der 62-Jährige ahnt nicht, dass ihm gleich sein letzter Wunsch erfüllt wird: Die Fahrt mit einem Audi-Luxuswagen. Ein paar Räume weiter, in der Wohnküche des Vareler „Hospizes am Wattenmeer“ an der Karl-Nieraad-Straße, treffen nach und nach enge Freunde und Familienmitglieder des sterbenskranken Mannes ein. Sie versammeln sich um den großen Tisch. Mit dabei ist auch die Lebenspartnerin von Ralf B. Sie versucht, die Freudentränen zu unterdrücken – so manches Mal ohne Erfolg.

Sie alle warten auf das Auto, das wenig später auch beim Hospiz in Varel eintrifft. Mit einem goldenen Sportwagen der Marke Audi R 8 biegt der Fahrer gegen Mittag des sonnigen aber kühlen Tages auf die Einfahrt – denn Ralf B. wünschte sich, bevor er sterben wird, noch einmal eine Fahrt in dem schnittigen PS-Boliden aus dem Werk Ingolstadt. Möglicht machte dieses der Verein Lebenswunsch.

Lebenswunsch e.V. Der Verein Lebenswunsch erfüllt sterbenden Menschen den letzten Wunsch. Telefonisch ist er unter 04480/948947 (Anrufbeantworter) zu erreichen. Spendenkonto: Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd; IBAN: DE 63 2806 1410 00 1144 1300 BIC: GENODEF1BRN. Informationen zum Lebenswunsch e.V. gibt es im Internet unter: www.lebenswunsch.org oder im sozialen Netzwerk Facebook unter „Lebenswunschverein“.

Gemeinsam mit der Lebenspartnerin von Ralf B. holt Mark Carstens den 62-Jährigen aus seinem Zimmer ab. „Als wir uns auf den Weg zur Haustür machten, dachte er noch, wir machen nun den zuvor angekündigten Spaziergang“, sagt der Vorsitzende des Vereins Lebenswunsch: „Als er dann aber vor dem Haus draußen seine Familienmitglieder und Freunde sowie den teuren Luxuswagen sah, blieb ihm die Stimme weg.“ Alles war sehr geheim gehalten worden. „Selbst die großartigen Haupt- und Ehrenamtlichen des Hospizes waren sehr verschwiegen“, lobt Mark Carstens.

Denn Ralf B. ist durch und durch ein „Audianer“. So nennen sich die Fans dieser Automarke. Der Fahrer lässt den 540-PS-Motor des R 8 aufheulen – und bringt damit die Augen des Automobil-Enthusiasten zum Funkeln. „Möchten Sie mitfahren?“, fragt der Chauffeur, der mit dem Wagen eigens aus Hamburg anreiste. Darauf bringt der geschwächte Ralf B. ein leises aber deutliches „Jo“ über die Lippen. Grinsend lässt er sich von seinen Freunden aus dem Rollstuhl ins Auto setzen.

Danach geht es rasant ab. Gemeinsam fahren sie von Varel aus kreuz und quer durch den Landkreis Friesland. Der Höhepunkt: Auf der Autobahn zeigt der Flitzer, was er kann. Ralf B. genießt die Hochgeschwindigkeitsfahrt mit bis zu 280 Stundenkilometern. Als er in dem Audi wieder auf dem Hof des Hospizes eintrifft, streckt er seinen Daumen hoch. „Er erlebte an seinem Lebensende seinen letzten Wunsch, der zwar anstrengend aber von Freude geprägt war“, sagt Mark Carstens.

Dass der Verein Lebenswunsch diesen Wunsch überhaupt erfüllen konnte, sei nur Dank der Haupt- und Ehrenamtlichen des Vareler Hospizes sowie dessen Netzwerkpartnern und Spendern möglich gewesen.

„Um tätig werden zu können ist unser gemeinnützige Verein, der sich im gesamten Nordwesten für Menschen in der letzten Lebensphase engagiert, vor allem auf Spenden und Förderer angewiesen“, sagt Mark Carstens.