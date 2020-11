Weihnachten: Kinder können Wunschzettel im Vareler Rathaus abgeben

Varel Mit einer besonderen Aktion möchten Dr. Meike Knop und Alexandra Radowski von der städtischen Wirtschaftsförderung Vareler Kindern eine Freude machen. Zwischen dem 23. und dem 29. November werden sie vor der Eingangstür des Vareler Rathauses in der Windallee einen weihnachtlich dekorierten Briefkasten aufhängen, in den Vareler Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren einen selbst gestalteten Wunschzettel einwerfen können. Die Wünsche können ab dem 1. Dezember von den Bürgern erfüllt werden.

„Mit der Aktion wollen wir Vareler Kindern eine Freude machen, deren Eltern in diesem Jahr nicht so viel Geld für Geschenke ausgeben können“, sagt Dr. Meike Knop, die die Aktion initiiert hat.

Am 1. Dezember werden alle Wunschzettel in den Fenstern rund um die Rathaustür aufgehängt und zusätzlich digital auf der städtischen Website unter www.varel.de/wunschbaumaktion veröffentlicht. Auch am Weihnachtsbaum, der in der Adventszeit auf dem Platz vor dem Rathaus steht, sind die Wünsche der Kinder zu sehen: Für jeden Wunschzettel werden die Mitarbeiterinnen der Wirtschaftsförderung einen Stern aufhängen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Geschenke für 20 Euro

Auf jedem Wunschzettel darf ein Wunsch geäußert werden, der einen Gesamtwert von 20 Euro nicht übersteigt. Für den Fall, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann, sollte noch ein alternativer Wunsch aufgeschrieben werden. Das Papier soll auf ein Format von DIN A4 begrenzt sein und zum Einwerfen in den Briefkasten geknickt werden können. Um die Anonymität des Kindes zu wahren, darf es auf der Vorderseite nur seinen Vornamen und sein Alter nennen. Name, Anschrift und Telefonnummer müssen auf der Rückseite vermerkt werden und werden nach der Aktion gelöscht. Außerdem kann das Kind dazuschreiben, ob es Geschwister hat und deren Alter angeben, damit auch diese eine Aufmerksamkeit von der Stadt erhalten.

Ab dem 1. Dezember können Bürger sich einen Wunschzettel auswählen. Sie können entweder auf der Website unter „Wunschbaumaktion“ ein Formular ausfüllen und sich den Wunschzettel digital übersenden lassen, oder sie tragen sich in der Rathausinfo in eine Liste ein und erhalten eine Kopie des Wunschzettels, mit dem sie dann einkaufen gehen können.

Bis 13. Dezember

Das Päckchen sollte bis spätestens 13. Dezember bei der Rathausinfo für die Wirtschaftsförderung abgegeben werden und offen verpackt sein, damit eine Kleinigkeit dazugelegt werden kann. Rathausmitarbeiter werden die Pakete ab Mitte Dezember an die Familien verteilen.