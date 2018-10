Vareler Hafen „Future-Fish“ heißt der Fisch, der bald in der Nähe des Hafenkrans am Vareler Hafen aufgestellt wird. Das fünf Meter lange Schrottkunstwerk hat Diedel Klöver Ende August beim Bildhauersymposiums „Recycling“ in seinem Garten geschaffen. Der hohle Bauch des Fisches ist mit Plastikmüll aus der Nordsee gefüllt. Er steht symbolisch für die Verschmutzung der Weltmeere: „Der Future-Fisch ist Mahnmal einer der Vermüllung der Weltmeere, die über den Fisch wieder auf den Tisch kommt.“, sagt Diedel Klöver.

Nach Abschluss des Symposiums, das von der Barthel-Stiftung unterstützt wurde, wollte Klöver etwas zurückgeben und den Fisch gerne am Vareler Hafen ausstellen. Er setzte sich mit der Interessengemeinschaft Vareler Hafen in Verbindung, die das Aufstellen des Fisches übernehmen wird.

Teile einer Spundwand werden als Sockel dienen, kündigt Harm Wilken von der Interessengemeinschaft an. „Wir freuen uns riesig über den Fisch“, so Wilken. Mit dem Sockel wird der Fisch etwa fünf Meter hoch und fünf Meter lang sein.

Er wird die neue Uferpromenade zieren, die an der Hafenmole entstehen soll. Nach der Erneuerung der Spundwand soll das Gelände im Bereich des alten Hafenkrans umgestaltet werden, kündigt Rainer Rädicker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Vareler Hafen, an.

Der Platz soll einen Aufenthaltscharakter bekommen. Sitzmöglichkeiten sowie eine Beleuchtung sollen installiert werden. Geplant ist die Realisierung im nächsten Frühjahr. Der Zweckverband wartet noch auf Mittel aus dem Leader-Programm für das südliche Friesland.

Rainer Rädicker stellt klar, dass der Platz am Hafenkran zwar attraktiver werden soll, aber immer noch Umschlagplatz für die Betriebe am Vareler Hafen bleibt.