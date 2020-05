Vatertag ist Familientag im Jeverland

Ausflüge ins Grüne, Eisessen oder Kaffee und Kuchen im Sonnenschein: In diesem Jahr macht Corona alles anders. So war der Vatertag Familientag statt Kumpeltag im Jeverland. Von feucht-fröhlichen Bollerwagen-Touren war nichts zu sehen. Bei herrlichsten Wetter haben viele Väter, Großväter und werdende Väter den Feiertag mit der Familie verbracht, haben sich aufs Fahrrad geschwungen und sind aufs Geratewohl durch die nähere Umgebung gefahren, um dann in Ausflugslokalen oder Eisdielen einzukehren. Auch Benjamin Folkers aus Waddewarden nutzte den Feiertag für einen Ausflug mit seinen Kindern Ohke und Eeske zum Eisessen und in die Sonne blinzeln und gönnten der Mutter mal ein paar Stunden für sich. „Normalerweise wäre ich am Vatertag mit meinen Freunden losgezogen“, sagt Benjamin Folkers. Aber ein Vater-Tag nur mit den Kindern sei mindestens ebenso schön.BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen