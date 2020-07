Vierlinge freuen sich auf Schule

Elma (von links), Ela, Aya und Mohammed mit ihrer Mutter Maha haben sich riesig über die Überraschungsbeutel gefreut, die die Aktiven des Bündnisses „Mehr Menschlichkeit“ ihnen überreichten: Alle vier freuen sich schon auf die Einschulung. 131 Kinder in Jever, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, wurden vom Bündnis mit Beuteln mit allerlei Nützlichem und Schönem überrascht. Das Bündnis aus Vereinen und Stadt will Kinder, Familien, Senioren in Corona-Zeiten erfreuen. Die Vierlinge sind mit ihrer Mutter von Syrien über den Libanon und die Türkei nach Köln geflüchtet, über Schortens kamen sie nach Jever und fühlen sich hier sehr zu Hause. Sie werden in der Paul-Sillus-Schule eingeschult.

