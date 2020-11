Viertklässler stark gegen Gewalt

Gerade in der Corona-Zeit war es dem „Starken Team“ besonders wichtig, Flagge zu zeigen und mit den Kindern der vierten Klassen an Schortenser Grundschulen an einem wichtigen Thema zu arbeiten: Was tun, damit Gewalt nicht siegt? In diesem November waren es die Sozialpädagoginnen Sabrina Haufe, Sandra Gudehus und Marcus Gand sowie Arzt Dr. Markus Ennen, die mit den Lehrkräften und den Kindern exemplarische Fälle von Gewalt durchgespielt haben.

Dabei wurden Erpressungen, Körperverletzung, Mobbing und sexuelle Belästigung thematisiert und mit den Kindern konkrete Auswege aus solchen Situationen überlegt. Ohne finanzielle Unterstützung durch die Bürgerstiftung Schortens wäre es nicht möglich gewesen, die Trainer-Kosten von 500 Euro pro Schule zu stemmen. Das Programm findet seit mittlerweile 12 Jahren statt.

