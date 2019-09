Völlig begeistert von ihrer neuen Kita

Offiziell eingeweiht wurde der neue Kindergarten an der Neudorfer Straße in Büppel. 95 Kindergarten- und Krippenkinder werden dort in fünf Gruppen betreut. Kaum eingeweiht, ist der Kindergarten bereits ausgebucht. In der Stadtverwaltung gibt es deshalb schon Überlegungen für einen weiteren Kindergartenneubau in Varel. Die Nachfrage insbesondere nach Krippen- und Ganztagesplätzen steige ständig. BILD: