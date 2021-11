Feuerwehren im Wangerland: Abseilen und Rettung von Windrad geübt

Wangerland Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren im Wangerland in luftiger Höhe: Am Samstag stand eine Fortbildung in Sachen Absturzsicherung an – ihre Kenntnisse vertieften sie direkt mit der „Rettung“ einer Puppe aus einer Windkraftanlage. Die im Morgengrauen am Windrad aufgehängte lebensgroße und rund 80 Kilo schwere Puppe – eine Spende vom Förderverein Freiwillige Feuerwehr Hooksiel – sorgte allerdings im Lauf des Vormittags immer wieder für etwas „Aufregung“. „Dafür möchten wir uns entschuldigen“, teilt die Feuerwehrleitung mit.

Bild 1 von 4 Bild 2 von 4 Bild 3 von 4 Bild 4 von 4

Die Ausbildung hat allen Kräften aus Waddewarden, Hohenkirchen, Minsen und Tettens viel Spaß gemacht. Sie danken dem Anlagenbetreiber dafür, dass er die Windenergieanlage zur Verfügung gestellt hat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten