Wangerland Jetzt wird es richtig ernst: Am Montag hat sich der Mobilitätsverein Wangerland gegründet. Der Verein ist aus dem Demografie-Projekt „Wat Nu?“ entstanden. Damit soll dann auch der Bürgerbus im Wangerland endlich ins Rollen kommen.

Auf dem Weg zum Bürgerbus Wangerland Der Bürgerbus Wangerland soll die bestehenden Buslinien des ÖPNV ergänzen. Wie die Haushaltsabfrage im Herbst 2018 gezeigt hat, sind mehr als 95 Prozent der Befragten unzufrieden mit dem Öffentlichen Nahverkehr – abzuleiten war aus den Rückläufern ein deutliches Ja zur Einrichtung eines Bürgerbusses. Die Fahrt dürfte laut Befragung 3 Euro pro Strecke kosten, der Bus sollte Platz für Einkäufe und Gepäck sowie für Rollatoren und Rollstühle bieten. Herauskristallisiert hat sich, dass in erster Linie eine Verbindung nach Hohenkirchen notwendig und erwünscht ist. Die weiteren Schritte:

• das Grobkonzept: Fahrtziele, Linienführung und Takt werden festgelegt, damit steht der Entwurf eines Fahrplans.

• die Koordination: Der Fahrplan des Bürgerbusses muss mit den Trägern des öffentlichen Nahverkehrs – Landkreis und VEJ – Verkehrsregion Ems-Jade – abgestimmt werden. Der Bürgerbus ergänzt das bestehende Angebot, darf damit aber nicht in Konkurrenz treten. Der Bürgerbus wird aber nicht der alleinige Arbeitsbereich des Mobilitätsvereins sein: Denn ein Bürgerbus allein kann nicht die Lösung sein, wenn mehr Mobilität im Wangerland das Ziel ist. Deswegen sind auch Modelle wie Carsharing (das heißt: mehrere Menschen teilen sich Autos eines Carsharing-Anbieters), Mitfahrerbörsen oder „Dorfauto“ in Planung.

Doch dass Vereinsgründung nicht so einfach ist, hat sich bei der Versammlung gezeigt: Es mussten viele Regularien geklärt werden. Es ging darum, wer mit der Satzung einverstanden ist, wer sie unterschreiben will und damit Gründungsmitglied wäre – oder wer einfach nur so Mitglied werden möchte.

Beitrag und Wahl

Es ging um die Frage, welcher Beitrag erhoben wird – und ob es für Familien einen Rabatt gibt – und natürlich ging es auch um die Wahl des Vorstandes. Die wurde teilweise sogar geheim abgestimmt.

Letztlich ist nach gut zwei Stunden der Vorstand gewählt worden:

• Petra Schmähling-Gruß (Vorsitzende)

• Mario Szlezak (Stellvertretender Vorsitzender)

• Sylvia Lamsfuß (2. stellvertretende Vorsitzende)

• Mechthild Damm (Schriftführerin) und

• Raimund Zakrzewski (Kassenwart).

Alle Mitglieder – das waren bei der Versammlung 24 – zahlen pro Monat zwei Euro, also im Jahr 24 Euro. Wie es bei Eintritt der kompletten Familie aussehen soll, wird noch entschieden. „Ich halte es für sinnvoll, dass wir da einen anderen Beitrag wählen“, sagte Holger Ulfers. „So kann man schon die Kinder an einen Verein heranführen und kann die Mitgliederzahl aufrechterhalten.“

Projekt endet im Mai

Für Ulfers gab es übrigens noch einen Extra-Applaus, weil er ankündigte, dass er als Mitglied des Ausschusses für Mobilität im Landkreis Friesland sicher vermitteln könnte.

Kirsten Zander vom Forschungsprojekt „Wat Nu?“ der Universität Oldenburg informierte noch einmal, worum es bei der Vereinsgründung überhaupt geht – und wie er entstanden ist. „Es ist wichtig, dass mit der Vereinsgründung eine eigene Struktur geschaffen wird, um weiterzukommen“, sagte sie. „Denn: Die Laufzeit des Projekts ,Watt nu?‘ endet im Mai.“

„Ich hoffe, dass es nun auch richtig losgehen kann und der Verein Anklang findet“, sagte auch Erwin Fuchs, Motor des Bürgerbusses.