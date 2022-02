Unfall auf Wangerooge: 90-Jähriger stirbt nach Sturz vom Pedelec

Wangerooge Sturz vom Pedelec mit tödlichem Ausgang: Am Freitag gegen 10 Uhr hat ein 90-jähriger Mann auf Wangerooge auf der Charlottenstraße in Richtung Westen die Kontrolle über sein Pedelec verloren und stürzte. Zuvor war er an einer Gruppe von Fußgängern vorbeigefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Sturz zog sich der Mann eine Kopfverletzung zu, er wurde nach ärztlicher Erstversorgung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus auf dem Festland geflogen. Dort starb er an den Folgen der Kopfverletzung. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Die Insel-Polizei bittet die Fußgänger, die von dem Pedelec-Fahrer überholt wurden, sich bei der Dienststelle auf Wangerooge, Tel. 04469/946900, zu melden.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen