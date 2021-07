Ferienpass auf Wangerooge: 68 Aktionen für einen sportlichen Sommer

Wangerooge Es ist der „sportlichste Ferienpass ever“ – und er soll den Wangerooger Kindern bewegte und spannende Sommerferien verschaffen. 68 Angebote hat das Ferienpassteam Sabine Eims, Christine Commichau und Marc Steffen zusammengestellt – zusammen mit 48 zum größten Teil ehrenamtlichen Helfern. „Vielen Dank an alle, die gespendet haben und mithelfen“ sagt das Orga-Team. Weitere Spenden sind immer willkommen.

Ferienpass-Spenden Spenden gehen an die Gemeinde Nordseeheilbad Wangerooge, Stichwort: FERIENPASS 2021 Volksbank IBAN DE28 2826 2254 6010 4910 02 GENODEF1JEV.

Verteilt ist der Ferienpass bereits: an die Kinder der Grund- und der Inselschule und an vier Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden. Sie haben nun die Qual der Wahl, sich für die Aktivitäten zu entscheiden und am Samstag, 17. Juli, anzumelden.

„Festlandsfahrten sind in diesem Sommer nicht möglich, im Herbst oder in den Frühjahrsferien werden wir hoffentlich ein, zwei schöne Ausflüge machen können“, kündigt das Ferienpassteam an. Stattdessen gibt es Sportabzeichen und Basketball, Zirkusworkshops, HipHop und Bastelaktionen, Radtouren, Malaktionen und Strandspiele, Mitsing-Aktionen und natürlich Gruselnacht und Abschlusspartys.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Die Teilnehmer erhalten Schnelltests, so dass sie sich wie in der Schule montags oder mittwochs selbst testen können. Zu beachten ist: Die Anmeldung wird in diesem Jahr strikt gehandhabt. Anmeldungen sind nur am Samstag, 17. Juli, von 10 bis 11.30 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr möglich im Büro von Sabine Eims (JuTreff/beim Diggers ums Eck). Wer nicht persönlich kommen kann, wirft den Anmeldebogen im Briefkasten am Büro ein – nach 18 Uhr am Samstag wird keine Anmeldung mehr berücksichtigt.

Bei Fragen: sabine.eims @wangerooge.de, Tel. 04469/ 99 144 oder marc.steffen@ wangerooge.de, Tel. 99 244.