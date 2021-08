Wangerooge plant Lichtwoche: Farben- und Lichterspiele auf der Insel

Seit vergangener Woche finden auf Wangerooge Vorbereitungen für eine Lichtwoche statt: Zahlreiche Gebäude wurden in dieser Woche zur Probe illuminiert. Begonnen hat die Probe-Woche am Montag am Café Pudding. Die Kurverwaltung arbeitet gemeinsam mit der Firma Kystlys und zahlreichen Leistungsträgern an der Organisation einer Lichtwoche für 2022. Geplant ist die Veranstaltung mit zahlreichen Illuminationen von Insel-Gebäuden und Wahrzeichen und einem bunten Rahmenprogramm für den 4. bis 9. September 2022. Bereits bei der Probe-Illumination verfolgten viele Gäste und Insulaner die Lichtinstallationen mit viel Begeisterung. Es bildete sich quasi ein kleiner Fan-Club, der den beiden Illuminatoren an jedem Abend folgte. Für die geplante Lichtwoche im September 2022 sollen unter anderem der Westturm, der Inselbahnhof, das Café Pudding, der Alte Leuchtturm und die evangelische Kirche illuminiert werden. Das Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und Veranstaltungen wird über die Wintermonate mit allen Beteiligten weiterentwickelt, teilt Rieka Beewen von der Kurverwaltung mit.

