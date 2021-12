Kommunalpolitik: 2. Sitzung des Gemeinderats Wangerooge

Wangerooge Wangerooges Gemeinderat kommt am Dienstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr zur zweiten Sitzung im Kleinen Kursaal zusammen. Die Sitzung ist öffentlich, zu Beginn und am Ende sind Einwohnerfragestunden angesetzt. Die Themen: Berufung der Allgemeinen Vertretung des BürgermeistersBeschlussfassung über die Geschäftsordnung des RatesBeratung und evtl. Beschlussfassung über die Hauptsatzung der GemeindeBeratung und evtl. Beschlussfassung über die Betriebssatzung des EigenbetriebesErwerb der Ferienwohnungsanlage der TUI AG „Charlottenstraße 53/Ecke Siedlerstraße“ durch die Gemeinde Wangerooge zur Schaffung von DauerwohnraumAntrag der Wangerooger Grünen auf eine Mikrofon- und Lautsprecheranlage und die Verwendung von Beamern in öffentlichen Ratssitzungen Antrag der Wangerooger Grünen auf Einführung von Bürgerräte

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen