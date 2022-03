Wangerooge: Spendensammlung für Ukraine-Flüchtlinge

Wangerooge Auch auf Wangerooge wird für die Menschen in der Ukraine gesammelt: Fenna Weller, junge Insulanerin, die in Hamburg lebt und für ihr soziales Engagement bekannt ist, unterstützt eine Initiative, die Sachspenden sammelt und bereits in dieser Woche eine erste Lieferung in die Ukraine bringt.

Von der Insel so kurzfristig Sachspenden ans Festland zu bringen ist leider nicht machbar, dennoch wollten viele auf Wangerooge die junge Insulanerin unterstützen – sie sammeln Geldspenden auf der Insel zum Kauf von Medikamenten, Verbandsmaterial, Hygieneartikeln, Babynahrung, Konserven, Schlafsäcken.

Seit Montag sind so im Blumengeschäft von Jutta Wilhelmi mehr als 2700 Euro zusammengekommen. „Mit einer so hohen Summe haben wir gar nicht gerechnet“, so Jutta Wilhelmi. „Es ist schön zu sehen, wie hoch die Bereitschaft zu unterstützen hier auf der Insel ist.“ Fenna Weller ist sehr berührt davon, dass ihre Insel sich so solidarisch zeigt. „Diese Zeiten sind sehr schwierig. Da ist es etwas Besonderes, zu sehen wie solidarisch wir sind und dass alle zusammenhalten“, sagt sie. Fenna Weller dankt allen für das Vertrauen und die Spendenbereitschaft.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Corona-Update-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Auch weiterhin können Geldspenden im Blumengeschäft auf der Insel abgegeben werden. „Es werden weitere Transporte mit Gütern in die Ukraine folgen“, so Fenna Weller. „Ich werde das auf der Insel gesammelte Geld für Güter ausgeben, die die Menschen in Not in jedem Fall erreichen.“