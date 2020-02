Westerstede Simone und André Lambertus, die das Schienfatt fünf Jahre lang geführt haben, zieht es ins Schloss: Die Gastronomie im Schloss Köhlmoor am Flugplatz Felde in in Westerstede steht ab 1. März unter ihrer Leitung. Das junge Paar hat viel vor in dem hochherrschaftlichen Gebäude, setzt aber auch weiter auf Hochzeiten und Geburtstage.

Die Eigentümer Elke und Rolf Vahlenkamp möchten sich etwas zurückziehen und haben mit André und Simone Lambertus neue Betreiber gefunden. Den Koch und die Hotelfachfrau reizt es, jetzt auch für große Gesellschaften da zu sein. Neben Geburtstags- und anderen Familienfeiern sind es vor allem Hochzeiten, die dort möglichst perfekt vorbereitet werden müssen.

2014 hatten Elke und Rolf Vahlenkamp dort ihren ganz persönlichen Traum verwirklicht. Angeregt durch alte Vorbilder, entstand direkt neben dem Flugplatz in Felde das hochherrschaftliche Gebäude ganz nach dem Geschmack der Bauherrn. Vor allem im Sommer ist drinnen und draußen viel los. Etliche Besucher sehen den Flugzeugen gerne beim Starten und Landen zu.