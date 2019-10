Wilhelmshaven /Friesland „Ich weiß, wo du wohnst!“ Freundlich ausgesprochen ist dieser Satz eine nette Erwiderung auf eine Besuchs-Einladung. Er kann aber auch eine Drohung sein. Selbst wenn er ebenso nett ausgesprochen wird. Zum Beispiel, wenn es ein Polizist von einem Menschen hört, den er gerade getadelt hat, ein Richter nach einem Urteil oder ein Politiker nach einer kontrovers diskutierten Entscheidung.

Der Satz zeigt, wie von harmlosen Worten Gefahr ausgehen kann. „Sprache führt zu Hass, Hass führt zu Hetze und Hetze kann zu Gewalt führen“, sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion (PD) Oldenburg. Deshalb forderte er Personen des öffentlichen Lebens, Amts- und Mandatsträger sowie Behörden- und Unternehmensmitarbeiter auf, bei Drohungen und Beleidigungen nicht gleichgültig zu reagieren, sondern sofort die Polizei zu informieren.

„Wir brauchen die Hinweise, um in der Aufklärung erfolgreich zu werden“, betonte Kühme. Zwar liege die Zahl der Delikte – wenngleich steigend – auf einem niedrigen Niveau. Das liege aber daran, dass viele Betroffene keine Anzeige erstatten. So waren es von 2014 bis 2019 lediglich sechs angezeigte Straftaten. Das Dunkelfeld sei viel größer, sagte auch Frank Marienfeld, stellvertretender Dezernatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung bei der PD Oldenburg, der während einer Info-Veranstaltung in Wilhelmshaven aktuelle Zahlen vorstellte (siehe Infobox).

über die Hälfte der Politischen Delikte sind rechts motiviert Über die Hälfte der politisch motivierten Straftaten kommt von rechts. Von bundesweit 36 000 im Jahr 2018 waren 20 000 rechts motiviert. In Niedersachsen sank die Zahl der rechts motivierten Straftaten von 1400 im Jahr 2017 auf 1318 im vergangenen Jahr leicht. Für den Bereich der Polizeidirektion Oldenburg wurden 256 rechts motivierte Straftaten gezählt. Im Bereich der Polizeidirektion Wilhelmshaven/Friesland waren es 62 (2017: 53). In Varel und der Friesischen Wehde gab es nach Polizeiangaben 2018 35 rechte Straftaten. Von den rechts motivierten Straftaten 2018 in Niedersachsen waren 62 Prozent Propaganda-Delikte. Das sind neben Hakenkreuz-Schmierereien auch das Tragen der Zahl „18“. Die Ziffer „1“ steht für den ersten Buchstaben im Alphabet „A“, die „8“ für „H“. „AH“ sind die Anfangsbuchstaben des Namens Adolf Hitler. Auch das Tragen von Kleidung mit beispielsweise der Aufschrift „Consdaple“ deutet auf eine rechte Gesinnung hin. Denn darin enthalten sind die Buchstaben der Nazi-Partei „NSDAP“.

„Wir erleben seit einigen Jahren eine zunehmende Verrohung der Sprache in unserer Gesellschaft“, sagte Johann Kühme. Diese sprachliche Enthemmtheit im vermeintlich anonymen Internet könne Nährboden für spätere Gewalttaten sein. „Die mutmaßliche Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie der gerade erst geschehene Amoklauf eines hasserfüllten Antisemiten in Halle dienen als abscheuliche Beispiele dafür, was Hass, Hetze und Gewalt im Internet im Extremfall auslösen können“, sagte der Polizeipräsident.

Die Täter nutzen vor allem im Internet viele Wege, um Hassbotschaften loszuwerden. „Zum Beispiel per Video-Botschaft via Youtube, in sozialen Netzwerken oder durch Missbrauch der Kommentarfunktionen“, erläuterte Frank Marienfeld. Zudem stellen kriminelle Gruppen die Namen ihrer vermeintlichen „Feinde“ ins Internet. Alles sei unbedingt erst zu nehmen. „Resignation ist falsch.“

Doch auch wenn die Drohungen, Nötigungen und Hasskommentare zunehmen: „Noch ist diese Entwicklung zu stoppen“, sagte Johann Kühme. Dabei nahm er zugleich die Justiz in die Verantwortung. „Es muss härter und konsequenter sanktioniert werden“, sagte er: „Denn sonst wird die Arbeit der Polizei konterkariert.“ Zudem würden milde Urteile auf die Opfer „verheerend“ wirken.

„Der kleinste Hinweis kann bei der Aufklärung helfen“, betonte Martin Kutschmann, Leider des Fachkommissariats für Staatsschutz bei der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland, dass nicht immer gleich eine Straftat vorliegen müsse. Und das kann eben auch der Satz sein: „Ich weiß, wo du wohnst!“

• Ansprechpartner bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sind Martin Kutschmann (Tel. 04421/ 942341; E-Mail: martin.kutschmann@polizei-niedersachsen.de) und Katja Reents (Tel. 04421/942108; E-Mail katja.reents@polizei-niedersachsen.de).