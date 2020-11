Wirtschaft im Corona-Jahr: Digitalisierung und Chancen der Krise

Wilhelmshaven /Friesland Im Corona-Jahr 2020 geht das Innovationsforum Jade-Bay online: Die Veranstaltungsreihe widmet sich Zukunftsthemen und innovativen Projekten der Betriebe rund um den Jadebusen. In vier – kostenlosen – Vorträgen geben Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Innovationsberater der Jade-Bay GmbH Impulse und regen zur Diskussion an, so Geschäftsführerin Elke Schute.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen