Techno-Event am 7. Mai im Pumpwerk: Rave gegen die Melancholie

Wilhelmshaven /Horumersiel Gemeinsam tanzen in Zeiten von Krieg in der Ukraine und Corona-Pandemie, dazu rufen die Veranstalter eines Techno-Events auf: „Es werden immer häufiger Studien über junge Menschen in der Gegenwart durchgeführt und die düsteren Ergebnisse und apokalyptischen Prognosen, was aus der Generation Y werden wird, machen keinen Spaß und trüben die Stimmung“, sagt Andre von Wave & Sands Event. Genau das wollen der Techno e.V. und Wave & Sand Events ändern und veranstalten deswegen am Samstag, 7. Mai, im Wilhelmshavener Pumpwerk einen Rave. „Allein durch die Location und die Vielfalt an DJs wird er ein Ausmaß annehmen, das es in der Hafenstadt so noch nicht gegeben hat“, versprechen die Veranstalter. „Wir wollen den Frühling feiern und zusammen in dystopische Klangwelten abtauchen, die von treibenden Basslines, hypnotischen Sounds und bizarren Synths geprägt sind“, sagt Andre.

Vier DJs sorgen für den Sound

Für diese Atmosphäre werden vier DJs sorgen, die vom Kulturverein Techno e.V. kommen. Ab 22 Uhr legen Ellæn, Editor, Hendrik Worms und Djalibesi auf und nehmen die Besucher mit ihren Beats auf eine Klangreise, die tanzend erkundet wird. „Als Erster wird Ellæn mit seinen Basslines und perkussiven Klängen für die richtige Einstimmung sorgen“, sagt Tim vom Techno e.V.: „Später bringt Editor den Floor auf Tempo mit deepen Kickdrums und hypnotischer Akustik. Danach kümmert sich Hendrik Worms mit Elementen aus Rave, Industrial und Acid um noch mehr Energie. Anschließend sorgt Djalibesi mit seinen schnellen, harten Kicks und maschinellen Synths für Überdruck im Pumpwerk“, schwärmt Tim.

Ruhiger auf dem zweiten Floor

Für alle, die es etwas ruhiger mögen oder einfach zwischendurch mal eine Pause brauchen, bietet sich der zweite Floor des Pumpwerks an: „Hier werden die DJs des Kollektivs ZwoSechs mit ihrem Melodic Techno Sound eine Atmosphäre schaffen, die zum Chillen und entspannten Tanzen einlädt“, fügt Hendrik vom Techno e.V. hinzu.

Die Jungs vom Techno e.V. und Wave & Sand Events sind zuversichtlich, dass dieser Rave nur der Anfang einer Reihe an Festivals und Events ist, die den Sommer in der Hafenstadt noch bunter und aufregender machen werden.