Wilhelmshaven Polizeipräsident Johann Kühme hat am Montag den bisherigen jeverschen Polizeichef Kriminalrat Holger Wermerßen (39) in sein neues Amt als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eingeführt. Wermerßen tritt die Nachfolge von Polizeirätin Gerke Stüven an, die ab 1. Februar die Leitung des Polizeikommissariats Wildeshausen übernimmt.

„Ich bin sicher, in Holger Wermerßen jemanden in Wilhelmshaven begrüßen zu dürfen, der seine neue Aufgabe mit vollem Engagement ausfüllen und die Kriminalitätsbekämpfung mit den Kolleginnen und Kollegen weiterhin offensiv angehen wird“, sagte Kühme.

Mit rund 120 Mitarbeitern in sieben Fachkommissariaten, einer Analysestelle und der Fahndung deckt der Zentrale Kriminalitätsdienst die gesamte Bandbreite der Kriminalität ab: von Beleidigung bis Tötungsdelikt; vom einfachen Diebstahl über Wohnungseinbruchsdiebstahl bis zum Raub.

„Mit der Leitung des Zentralen Kriminaldienstes beginnt für mich ein neuer beruflicher Abschnitt. Mir steht ein hochmotiviertes Team zur Seite, auf das ich mich zu jeder Zeit verlassen kann“, so Holger Wermerßen. Gerke Stüven, seit 1. Oktober 2014 Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes, wird ab Februar als Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen Verantwortung für 160 Mitarbeiter und 127 700 Bürger im Landkreis Oldenburg tragen.