Altjührden „Leider keine gute Nachricht: 2018 können in Altjührden auf dem Maschal-Gelände keine Flohmärkte stattfinden.“ Mit dieser Nachricht sorgte das Team von „Sonntagsfloh“, der Veranstalter des Flohmarktes, am Sonntag für Aufregung. Begründet wird das Aus des beliebten Flohmarktes für zumindest dieses Jahr mit einem Gerichtsurteil aus Lüneburg, das bereits 2017 zu einigen Verboten von Sonntagsflohmärkten in Niedersachsen geführt hatte.

„Dies ist nicht das Ende unseres Flohmarktes in Altjührden! Wir hoffen, ab 2019 wieder Märkte auch bei Maschal gemeinsam mit euch erleben zu können“, so die Veranstalter. Sie bitten die Schnäppchenjäger um Geduld: „Wir sind traurig, bitten aber um Ruhe und Besonnenheit, damit die Flohmärkte, die 2018 weiterhin stattfinden können, nicht gefährdet werden.“

„Die Sonntagsflohmärkte in Altjührden werden 2018 aufgrund des Urteils eines Lüneburger Gerichtes nicht genehmigt“, sagte Jörg Grützmann auf Nachfrage der NWZ. Laut Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg, der schon im April vergangenen Jahres gefällt wurde, müssen Floh- und Trödlermärkte von den Kommunen genauso behandelt werden wie der Einzelhandel. Das bedeutet: Grundsätzlich darf an Sonn- und Feiertagen kein Handel genehmigt werden. Ausnahmen sind wie bei den verkaufsoffenen Sonntagen in Innenstädten möglich – brauchen aber eine Extra-Genehmigung. Es geht um die generelle Zulassung sämtlicher Sonntagsflohmärkte in Niedersachsen, von denen es derzeit etwa 5000 gibt.

Schon seit Beginn der 1990er Jahre veranstalten Jörg Grützmann und Wolfgang Schnupper mit ihrer Flohmarkt-GbR Oldenburg die Flohmärkte im Nordwesten. Angefangen hat alles in Oldenburg-Wechloy auf dem Gelände des damaligen Famila-Centers. Mit dem Sonntagsflohmarkt in Altjührden auf dem Gelände von Maschal konnte vor 25 Jahren ein weiterer beliebter Flohmarkt etabliert werden.