Arbeiten in schwindelerregender Höhe

Ein Gewirr aus Strommasten, Gitterkonstruktionen und Leitungen – und mitten drin schwindelfreie Monteure in rund 40 Metern Höhe: Für die Bauarbeiten der 380-Kilovolt-Leitung muss man zuweilen hoch hinaus, wie hier zwischen Ostiem und Sande nahe B 210 und A 29. Wie berichtet, wurden an Autobahn und Bundesstraße Schutzgerüste errichtet, um die Seilzugarbeiten für die neue Stromleitung gefahrlos und ohne Beeinträchtigung des Verkehrs ausführen zu können. Die Leitung des Netzbetreibers Tennet, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll, verläuft über eine Strecke von 30 Kilometern von Wilhelmshaven bis zum Umspannwerk Conneforde. Die Schutzgerüste, die später verschwinden, sind notwendig, um die Monteure vor Absturz zu schützen. Zudem könnten herabfallende Teile und elektrische Lichtbögen die Menschen und Tiere darunter gefährden oder gar Brände auslösen. BILD: