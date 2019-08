Blaubeerfelder, so weit das Auge reicht

„Land, lecker und lustig“, so lautete das Motto der Tagesfahrt der Interessengemeinschaft „Frauen und Landwirtschaft“ – Projektgruppe des Kreislandfrauenverbands Friesland-Wilhelmshaven. Erstes Ziel der 50 Landfrauen war der Obst- und Gemüsehof Thiermann in Kirchdorf (Landkreis Diepholz). Eingebunden in die naturnahe Heidelandschaft baut die Familie fernab von Industrie- und Ballungsgebieten Spargel, Erdbeeren, Heidelbeeren und Bohnen an. Ein Abstecher ins Heidelbeerfeld ein Muss. „Einfach lecker und so gesund“, so die Landfrauen. Weiter ging es zur Barver Landmilch. Die Familie Kriesmann bewirtschaftet in Barver (Landkreis Diepholz) einen Betrieb mit ca. 1800 Milchkühen. Gemolken wird in einem 72-Außenmelkerkarussell. Die Bustour, natürlich in Schrittgeschwindigkeit, führte die Frauen direkt durch einen der vielen Boxenlaufställe. Von den Kühen kaum beachtet, aber für die Landfrauen ein ganz besonderes Erlebnis. Letztes Highlight war der Besuch bei Bauer Uwes Lütje Deel in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) – auch bekannt aus der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“. Bei Kaffee/Tee und Kuchen gab Bauer Uwe lustige Anekdoten von den Dreharbeiten zum Besten. Drei landwirtschaftliche Betriebe – drei verschiedene Betriebszweige, aber eines haben alle gemeinsam: Familienbetriebe, die in Generationen denken und Tradition und Innovation miteinander verbinden.

BILD: