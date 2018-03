Bockhorn In drei von acht Geschäften hat ein 17-jähriger Testkäufer in Bockhorn hochprozentigen Alkohol kaufen können. Eigentlich hätten sich die Verkäufer in den Läden den Ausweis des jungen Mannes zeigen lassen müssen. Denn grundsätzlich gilt: Der Verkauf von hochprozentigem Alkohol an Minderjährige unter 18 Jahre ist verboten.

Das Jugendamt des Landkreises Friesland hat den Testkäufer im Rahmen der Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Bockhorn sowie dem Präventionsbeauftragten Eugen Schnettler vom Polizeikommissariat Varel losgeschickt. So wird überprüft, ob und wie die Verkäufer beim Verkauf von hochprozentigem Alkohol auf die vorgeschriebene Altersbegrenzung achten. In Bockhorn hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert: Im vergangenen Jahr hat der jugendliche Testkäufer in sechs von acht Geschäften Alkohol bekommen. „Drei Verstöße sind dennoch nicht zufriedenstellend, auch wenn sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert hat. Nur durch immer wiederkehrende Alkoholtestkäufe werden wir langfristig Änderungen erreichen können“, betont Eugen Schnettler. „Denn Ziel ist es, dass es gar nicht erst zu Verstößen kommt“, so Schnettler weiter. Er kündigt für die Zukunft weitere Kontrollen an.

Damit diese Verkäufe an minderjährige Jugendliche gar nicht erst passieren, rät die Polizei, dass sich die Verkäufer immer den Ausweis zeigen lassen sollten.