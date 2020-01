Bockhorn Der Breitbandausbau in Friesland geht voran: Nicht nur die Internetanbieter, sondern sogar der Landkreis investieren in den Bau neuer Leitungen.

EWE und Telekom werben mit einer schnellen Datenübertragungsrate von bis zu 50 Mbit. Jeder kann das kaufen – das heißt aber nicht, dass jeder das auch bekommt. Das ärgert den NWZ-Leser Dr. Frank Krögel aus Bockhorn – er spricht von einer „Werbefalle“.

Überall stehen Verteilerkästen von EWE und Telekom – aber das heißt längst nicht, dass jeder schnelles Internet bekommen kann. „In unserem Fall geht es um einen Anschluss am Brunner Weg in Bockhorn. Sowohl Telekom als auch EWE-Tel locken uns seit Jahren mit bunten und vielversprechenden Werbebroschüren damit, endlich zum 50-Mbit-Tarif zu wechseln“, sagt Krögel. Doch Tatsache ist: Die Leitung an seinem Haus gibt nicht einmal 25 Mbit her, und obwohl er einen Vertrag über bis zu 16 Mbit hat, surft er oft nur mit 8 Mbit.

Der Bockhorner erklärt: „Nach dem aktuellen Breitbandatlas besteht für unseren Anschluss tatsächlich die Möglichkeit für bis zu 400 Mbit. Nachfragen in der letzten Woche bei der Telekom und bei der EWE-Tel nach der tatsächlich vorliegenden Übertragungsrate bestätigen: Es liegt maximal 50 Mbit an. Für einen ,normalen’ Haushalt sollte das ja reichen und wäre für uns durchaus interessant. Von der Telekom habe ich nun aber erfahren, dass es sich um eine Hybridleitung handelt und nicht mal mehr als 25 Mbit anliegen. Tatsächlich sind wir aber maximal mit 8 Mbit im Internet unterwegs. Ich halte diese Vorgehensweise für reichlich unseriös“, sagt Krögel.

„Die meisten Kunden wissen nicht, was eine Hybridleitung ist, und dass zur Erreichung der 50 Mbit das Mobilfunknetz LTE zugeschaltet wird. Die Anbieter erreichen Verbesserungen der Übertragungsleistungen des Erdnetzes, um auf 50 Mbit zu kommen aber nur, wenn das Mobilfunknetz unbelastet ist. Dazu dürfen nur wenige Smartphonenutzer der Umgebung ihr Gerät gerade benutzen. Wir werden jedenfalls erst dann zu einem 50-Mbit-Anschluss wechseln, wenn uns von unabhängiger Seite bestätigt wird, dass diese auch tatsächlich zur Verfügung stehen.“

Den Internet-Anbietern und auch den Angaben des Breitband-Kompetenzzentrums könnten die Bürger kaum Glauben schenken. „Es werden leider noch viele Kunden in die Werbefalle von Telekom/EWE-Tel tappen.“

Die Anbieter aber können nicht belangt werden: Sie versprechen lediglich Übertragungsraten „bis zu“ 50 Mbit. Wer diesen Tarif zahlt und trotzdem nicht 50 Mbit bekommt, muss damit leben.