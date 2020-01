Neujahrsempfang in Bockhorn: Aufruf zu Frieden und Respekt

Bockhorn „Wir stehen am Übergang zu einem neuen Jahrzehnt. Nun müssen wir die Weichen stellen, damit es eine gute Dekade wird.“ Bockhorns Bürgermeister Thorsten Krettek hat am Samstagnachmittag über 200 Gäste beim Neujahrsempfang der Gemeinde im „Hotel Hornbüssel“ begrüßt. Im Mittelpunkt stand dabei der Aufruf zu mehr Frieden, Demokratie und Respekt.

Das stellten gleich zu Beginn auch die Sternsinger unter der Leitung von Anja Gloth klar. „Es ist nicht selbstverständlich, dass wir einander in gegenseitiger Achtung begegnen“, betonte Nele in ihrer Ansprache. Das beweisen die fast täglichen Meldungen über Gewalt und Unfrieden in der Welt.

„Ist Frieden wirklich möglich?“, fragte Neele und gab selbst die Antwort, die zugleich ein Aufruf war: „Ja. Jeder einzelne sollte darüber nachdenken, wie man ein bisschen mehr Frieden in die Welt tragen kann.“ Anschließend sammelten die Sternsinger Finn, Felicitas, Paula und Sina Geld für die Aktion in diesem Jahr „Frieden im Libanon und weltweit“.

Vor den Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirche sowie Vereinen und Institutionen blickte Thorsten Krettek bei Kaffee und Berlinern auf das vergangene Jahr zurück und gab einen Ausblick auf 2020. Ganz oben auf der Agenda stehe die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

„Der Bedarf ist enorm, derzeit haben wir über 60 Anfragen“, sagte der Bürgermeister, der nach seiner Wahl am 26. Mai des vergangenen Jahres am 1. November sein Amt antrat. Zudem stünden der weitere Umbau und die Sanierung des Erlebnisbads auf dem Programm, die Fortsetzung der Straßensanierung („Hier herrscht ein ungeheurer Investitionsstau“) sowie die Kinderbetreuung mit dem Bau einer neuer Einrichtung.

Zudem wünscht sich der Bürgermeister die Ansiedlung eines Drogeriemarktes. „Ich nerve die Ketten mit ständigen Nachfragen“, verriet Thorsten Krettek. Denn: Bockhorn wächst weiter. Derzeit seinen in der Gemeinde 8935 Einwohner gemeldet. „Damit hat Bockhorn in Friesland die Rote Laterne auf dem Festland abgegeben und Sande überholt“, verkündete Krettek mit einem Augenzwinkern in Richtung des Ehrengastes Olaf Lies.

Der in Sande wohnende Niedersächsische Umweltweltminister forderte in seine Rede zu mehr Respekt auf. Er hinterfragte, ob die Menschen des digitalen Zeitalters in Konfliktlagen überhaupt noch zu kritischer Kommunikation fähig seien. Er bezeichnete die die Hasskommentare in den sozialen Medien als „unanständig“. „Dagegen sollten wir uns wehren und diesen entgegentreten“, forderte Lies, der vor allem Anfeindungen gegenüber Helfern und Rettungskräften verurteilte.

Auch Thorsten Krettek dankte besonders den vielen Ehrenamtlichen. „Den Schritt in ein Ehrenamt zu wagen, ist bewundernswert. Das ist gelebte Freiheit, Freiheit etwas zu tun“, sagte er: „Ohne die oft unbeachtete Arbeit wäre das Leben in der Gemeinde nicht möglich.“

Musikalisch unterhielten die Klavierschülerinnen von Halina Waloschek die Gäste. Die Nachwuchs-Pianistinnen Amrei Lüken (13 Jahre), Sophie Kapral (9) und Lotta Krüger (11) begeisterten das Publikum mit Stücken von Klassik über Jazz bis Popmusik und bekamen sehr viel Applaus.

