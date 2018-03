Bockhorn Über einen Zuschuss des Landes Niedersachsen in Höhe von 175 000 Euro kann sich der Geschäftsführer der Firma Willms Gabelstapler, Heiner Janßen, freuen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies aus Sande war am Mittwochmorgen in der Bockhorner Firma zu Gast, um den Förderbescheid zu übergeben.

Das Unternehmen im Gewerbegebiet Am Geeschendamm in Bockhorn hat in den vergangenen Jahren kräftig investiert: Willms Gabelstaplervertrieb und -service hat eine neue Werkshalle gebaut, außerdem soll ein neues Bürogebäude entstehen. „Es ist großartig zu sehen, wie viel in der Region investiert wird“, sagte Olaf Lies. Er sprach mit Geschäftsführer Heiner Janßen, mit Rainer Graalfs vom Fachbereich Wirtschaft des Landkreises Friesland und Bockhorns Bürgermeister Andreas Meinen über die Bedeutung solcher aufstrebender mittelständischer Unternehmen. Die Förderung der Investitionen von Willms Gabelstapler aus Mitteln des Bundes und der Europäischen Union hatte Olaf Lies noch während seiner Zeit als Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht. Doch auch zu seinem Amt als Umweltminister gibt es Verbindungen: Das Bockhorner Unternehmen baut gerade seine Angebote im Bereich Elektrogabelstapler aus. „Das ist einfach die Zukunft“, sagte Geschäftsführer Heiner Janßen. „Elektrogabelstapler haben wir in der Flurförderbranche schon lange. Doch die Technik ist jetzt weit nach vorne gegangen und wird immer häufiger nachgefragt. Zwar ist die Investition in einen Elektrogabelstapler schon eine Hausnummer, aber die Anschaffung rechnet sich sehr schnell. Außerdem hat so ein Elektrostapler bis zu 16 Tonnen Tragkraft.“ Mit einem solchen Flurfördergerät habe man auch gleich eine ganz andere Geräuschkulisse – das lästige Brummen gebe es nicht.

Natürlich vertreibt und wartet das Unternehmen mit seinen 17 Mitarbeitern nicht nur einfache Gabelstapler, sondern auch Kommissioniergeräte, Seitenstapler und Mehrwegestapler. Die Fahrzeuge baut die Firma ganz nach den individuellen Kundenwünschen für alle möglichen Anwendungsbereiche um und bietet Fahrerschulungen an.

