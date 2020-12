Weihnachten: 300 Pakete für bedürftige Kinder in Varel und der Friesischen Wehde

Pakete für Kinder

Die Bürger werden gebeten, Schuhkartons in Normalgröße mit Dingen zu füllen, über die sich Kinder freuen wie Spielzeug, Bücher, Stifte und Süßigkeiten. Es sollen Pakete für drei Altersbereiche gepackt werden: 1 bis 5 Jahre (S), 6 bis 10 Jahre (M), 11 bis 16 Jahre (L), unterschieden nach Mädchen und Jungen. Der Wert des Inhalts soll nicht mehr als 15 Euro betragen.

Die Schuhkartons werden weihnachtlich verpackt und auf der Stirnseite des Kartons soll Geschlecht und Altersgruppe (S, M, L) des Kindes aufgeschrieben werden, zum Beispiel für ein Mädchen von 4 Jahren „Mä S“.

Die Pakete können mittwochs zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in den Räumen der Tafel Varel in der Oldenburger Straße 30 abgegeben werden. Letzter Abgabetermin ist am Mittwoch, 9. Dezember. Die Pakete werden in den beiden Ausgabewochen vor Weihnachten an die Kinder ausgegeben.

Die Vareler Tafel versorgt jeweils mittwochs in zwei abwechselnden Gruppen mehr als 200 Haushalte in Varel und der Friesischen Wehde. Insgesamt erhalten viele hundert Menschen Lebensmittel. Etwa 50 ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, um die Lebensmittel zu sichten, zu sortieren, zu portionieren und schließlich an Menschen mit geringem Einkommen zu verteilen.