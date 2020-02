Cäciliengroden Nachdem es im vergangenen Jahr viel Unruhe um die Siedlergemeinschaft Cäciliengroden gegeben hatte, ist die Gruppe mit einem neuen Vorstand jetzt wieder auf gutem Weg. Auf der Jahreshauptversammlung berichtete Vorsitzende Christel Hein von zahlreichen erfolgreichen Veranstaltungen für die rund 240 Mitglieder, von denen etwa 100 im Dorfgemeinschaftshaus an der Versammlung teilnahmen.

Doch neues Ungemach liegt in der Luft: Und dabei geht es um die Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses, hinter der offenbar gerade ein großes Fragezeichen steht. Das Haus hat Sanierungsbedarf, der aber in diesem Jahr aus dem Etat wieder gestrichen wurde. Ab Juli, so heißt es derzeit, soll das Haus „aus organisatorischen Gründen“ nicht mehr zur Verfügung stehen. Was das konkret bedeutet, ist unklar. Um eine mögliche Schließung des Dorfgemeinschaftshauses entwickelte sich auf der Versammlung eine sehr emotionale Diskussion. Von Seiten der Gemeinde Sande war über das Wochenende noch keine Stellungnahme zu bekommen.

An anderer stelle entwickeln sich die Dinge besser für das Dorf: Vor wenigen Tagen hat ein neuer Pächter mit der „Grodendiele“ eine weitere Gastronomie eröffnet. Dort soll auch in Kürze eine Aufladestation für E-Bikes installiert werden.

Die Siedlergemeinschaft hat außerdem einen Flyer erstellt, mit dem sie über die Arbeit und die Angebote informieren, sowie auf die Vergünstigungen durch eine Mitgliedschaft hinweisen will. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinschaft erreicht, dass auch in Cäci nun Spender für Hundekotbeutel aufgestellt wurden.

Im Namen des Landkreises wird über den Vorstand die Notfallmappe weitergegeben, in der alle Informationen festgehalten werden, die für Ärzte oder Pflegepersonal wichtig sind, falls es zu einem Notfall kommt.

Auch für die Nahversorgung hat sich die Gemeinschaft eingesetzt: Ab Ende des Monats wird ein Schlachter in seinem Verkaufswagen an jedem Samstagvormittag auf dem Karl-Marx-Platz seine Waren anbieten. An jedem Freitagvormittag gibt es auch Backwaren sowie Obst und Gemüse dort zu kaufen.