Urne lösen sich innerhalb kurzer Zeit auf

Carolinensiel Die Seeurne besteht aus biologisch abbaubarem Material; sie muss sich innerhalb von 42 Stunden vollständig auflösen. Auch der Blumenkranz muss spezielle Anforderungen erfüllen, um für eine Seebestattung zugelassen zu werden.

In der Regel stellen die örtlichen Bestatter die Verbindung zu einer Reederei her und klären alle Schritte für die Seebestattung. Die Reederei fordert die Aschenkapsel beim Krematorium an und legt mit den Angehörigen einen Termin für die Bestattung fest.

In der Regel findet vor der Seebestattung eine Trauerfeier im Heimatort statt. An der Urnenbeisetzung – oft deutlich später als die Trauerfeier – nimmt häufig nur der engste Kreis von Angehörigen teil. Beliebt sind – wegen der Anreise – Wochenendtermine.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen