Cleverns Die Weichen für eine langfristige Nutzung des Dorftreffs in Cleverns sind gestellt: In der Jahreshauptversammlung verkündete Dorfgemeinschaftsvorsitzende Gunda Burmann, dass der Verein einen Pachtvertrag mit der Familie Juilfs geschlossen hat. Die Familie Juilfs ist Eigentümerin des Gebäudes, in dem Jahrzehnte lang eine Land- und Gastwirtschaft betrieben wurde. Mit der Pachtung des ehemaligen Dorfkrugs für 25 Jahre als Dorftreff endet der über sechs Jahre dauernde Kampf um eine Versammlungsstätte in Cleverns.

Die Dorfgemeinschaft erfüllt mit dem langfristig abgeschlossenen Pachtvertrag alle Kriterien, die erforderlich sind, um Fördermittel zu erhalten. Ein entsprechender Antrag zur Mitfinanzierung des Objekts wurde bereits an die Stadtverwaltung gestellt. Bürgermeister-Stellvertreter Rainer Dabitsch lobte die Initiative des Dorfgemeinschaftsvorstands und bekräftigte sein „Ja“ für diese Einrichtung.

Jetzt gelte es, so Dabitsch, dass eine Mehrheit im Rat das Vorhaben unterstützt, denn im Kommunalwahlkampf votierten alle Parteien für die Einrichtung eines Dorftreffs in Cleverns. Die Dorfgemeinschaft in Moorwarfen erhalte finanzielle Unterstützung von der Stadt Jever und die müsse auch in Cleverns gewährt werden, so Dabitsch. Denn seit Aufgabe der Gaststätten besteht keine Versammlungsstätte mehr.

Die Dorfgemeinschaftsvorsitzende stellte einen Plan vor, den ein örtlicher Bauingenieur für den dörflichen Bedarf entwickelt hat. Dieser Plan ist ein wichtiger Bestandteil des Förderantrags. Ein wichtiges Kriterium ist die Erneuerung der Toilettenanlage und die Sanierung des Fußbodens. Mit neuen Fenstern und der Ergänzung der Gestaltung des Außenbereichs soll auch das äußerliche Erscheinungsbild verbessert werden.

Das Objekt in der Dorfmitte, so sieht es auch die Spielleitplanung des Ingenieurbüros vor, soll mit in die Beplanung einbezogen werden. Diese sieht vor, Spielplatz, Apfelgarten und Dorftreff als Ensemble zusammenzufassen. Mit der Planumsetzung ist der Verein Dorfgemeinschaft Cleverns einen Schritt weiter, das Zusammenleben von Jung und Alt sowie die Kultur im Ort zu fördern.