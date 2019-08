Cleverns Seitdem am 15. Juli die Bagger angerückt sind, geht es nun Schlag auf Schlag am Feuerwehrhaus Cleverns: Der Flachdach-Anbau ist verschwunden, die Baustelle ist eingerichtet. Die Baufirma hat jetzt mit den Erdarbeiten begonnen und bereitet Fundamente und Bodenplatte für die neue Halle vor. Dafür ist die Bewehrung bereits auf dem Gelände ausgelegt. Und am Donnerstag, 8. August, 16.30 Uhr, erfolgt der symbolische erste Spatenstich.

Für Cleverns’ Ortsbrandmeister Bernd Eggers und seinem Stellvertreter Erik Reck bedeutet es nun, direkt vor Ort mit den Planern Vergessenes oder Versäumtes für die Versorgungsleitungen nachzubessern – Elektromeister Eggers hatte die Stadt bereits auf fehlende Elektroanschlüsse hingewiesen. „Was wir jetzt feststellen, kann mit wenig Aufwand und Kosten ergänzt werden“, sind die beiden Führungskräfte einig.

Der frühere Sitzungssaal des 1952 erbauten ehemaligen Rathauses, der als Unterrichtsraum bestehen bleibt, wurde entkernt und erhält eine feuerhemmende Decke zur Oberwohnung. Die Sanitäranlagen in der alten Fahrzeughalle, in der bisher das Tanklöschfahrzeug stand, sind ausgebaut und das Mauerwerk entfernt. Dort entsteht eine direkte Verbindung vom Unterrichtsraum über einen Korridor zu den Umkleideräumen und zu den neuen Fahrzeughallen.

„Mit unserer Ersatzwache auf dem Hofgelände Lüken kommen wir gut zurecht“, berichten Bernd Eggers und Erik Reck. Problemlos wurden von der Ausfahrt an der Sandeler Straße aus die ersten Einsätze gefahren. Die Fahrzeuge sind in der Scheune des ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebs von Gerold Lüken hintereinander aufgestellt.

Bis zur Fertigstellung des Umbaus sind in drei Containern neben der Scheunenausfahrt die persönliche Ausrüstung gelagert und Sanitärräume für die Feuerwehr-Einsatzkräfte eingerichtet.