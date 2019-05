Cleverns In und um Cleverns-Sandel-Sandelermöns werden im Sommer mehr als 8000 Quadratmeter private Flächen zum Blühen gebracht: Nach einem Vortrag von Birgit Luiken und Gustav Zielke im März hatten sich 14 Gartenbesitzer entschlossen, Teile ihrer Garten- oder Brachflächen in insektenfreundliche Blühwiesen umwandeln zu lassen.

Die Kosten trägt zu 85 Prozent die „Stiftung Kulturlandpflege“. Die Flächen zwischen 120 und 1300 Quadratmetern stellen den Beginn eines Biotopverbunds in Cleverns dar, denn sie liegen nicht weit voneinander entfernt, sagt Birgit Luiken: Im Gegensatz zu Honigbienen fliegen Wildbienen nur etwa bis 300 Meter zu ihren Nahrungsquellen.

Der Garten- und Landschaftsbaubetrieb Bernd Bakker aus Westerstede hat die Anlage des Blühbiotops mit seiner Umkehrfräse den Boden bereitet: Das Gerät kann in einem Arbeitsgang aus einer kurz gemähten Wiese das Saatbett bereiten – und zwar auch auf kleinen Flächen. Das feine Saatgut wird mit Sand gestreckt. Von Hand eingesät und angewalzt, wird es in den kommenden Wochen auflaufen. „Damit wird sich das Nektar- und Pollenangebot für viele Wildbienenarten und Schmetterlinge in der Gemarkung deutlich verbessern“, freut sich Birgit Luiken: Und da die Flächen in den nächsten Jahren überhaupt nicht bearbeitet werden, stehen den Tieren auch Überwinterungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Auch hinter dem Dorfgemeinschaftshaus in Cleverns wird es blühen, und für den Sommer sind Aktionen mit Kindern geplant.

Birgit Luiken wünscht sich, dass die Landwirte in Cleverns nachziehen und künftig für jeden Quadratmeter der neuen privaten Blühflächen einen Quadratmeter auf ihren Maisflächen aufblühen lassen.