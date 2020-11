Leinenpflicht am Grünen Weg Cleverns: Realverband will einzelne Ausnahmen genehmigen

Cleverns Die Stadt Jever hat einen Kompromiss mit dem Realverband zur Leinenpflicht auf dem Grünen Weg erarbeitet. Hundehalter hatten mit einer Unterschriftenliste die Aufhebung der Leinenpflicht außerhalb der Brut- und Setzzeit für die Clevernser Feldwege gefordert. Dort befinden sich Weiden und Getreidefelder und es gilt seit Erlass der Verordnung der Stadt Jever „über das Mitführen von Hunden in der Öffentlichkeit“ im vergangenen Herbst genau wie überall sonst Leinenpflicht.

Der Grüne Weg in Cleverns ist allerdings im Eigentum des Realverbands und deswegen, so Bürgermeister Jan Edo Albers, können die Landwirte des Realverbands auch entscheiden, wer sich dort aufhalten darf und was dort gilt. Die Landwirte befürchten, dass Hunde auf ihre Felder koten und so Grünfutter verunreinigen oder Erreger übertragen.

In einem Vorort-Termin war zunächst überlegt worden, die Leinenpflicht auszusetzen – bei vermehrter Kontrolle der Hundehalter auf den Wegen und Appell auf Rücksichtnahme. Nach einem Jahr sollte Zwischenbilanz gezogen werden. „Allerdings hat sich im Gespräch mit dem Realverband schnell gezeigt, dass das nicht die Lösung sein wird“, sagte Albers.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Nun ist vorgesehen, dass der Realverband einzelnen Hundehaltern – vorrangig aus Cleverns, aber auch einigen aus Jever – Ausnahmegenehmigungen erteilt. „Denn es soll keinen Hundetourismus dort geben“, betonte Albers.

Auch parkende Autos seien für die Landwirte teils ein Problem, weil sie mit ihren Landmaschinen nicht mehr auf ihre Flächen kommen. Er hoffe dennoch, dass die Hundehalter mit dem Kompromiss leben können.

Geplant ist, dass die Stadtverwaltung dem Realverband einen Genehmigungsvordruck zur Verfügung stellt. Der Realverband soll dann die Ausnahmen erteilen und der Verwaltung eine Liste mit den Antragstellern zur Verfügung stellen. Zudem will der Realverband einen Ansprechpartner benennen, der für Beschwerden zuständig ist.