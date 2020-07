Tradition Im Jeverland: Ähren geschnitten für Erntekrone

Cleverns Tradition zu bewahren bleibt eine Aufgabe des Landvolks. Zwar fällt der Brüllmarkt in Jever wegen Coronas aus, auf die Erntekrone will das Landvolk aber nicht verzichten und sie auch im Kreisamt aufhängen.

Deshalb haben Mitglieder des Landvolkvereins Cleverns-Sandel-Möns nun Getreide für die Erntekrone auf dem Feld am Schenumer Weg geerntet. Mit der Heckenschere schnitten Bernd Janssen, Hinrich Melchers, Frank Ortgies, Bernd Melchers, Bernd Eilers und Feix Ahrends, die Weizenhalme und legten sie in Büschel zusammen. Sie lagern nun in der Feldscheune zum Trocknen. Altbauer Hinrich Melchers erinnerte daran, dass früher mit Sicht und Bick das Getreide geschnitten, zu Garben gebunden und in Hocken zum Trocknen aufgestellt wurde. Im Winter wurde gedroschen. Diese Arbeitsgänge erledigt heute der Mähdrescher.

„Gerade zurzeit erinnert die Erntekrone an die Abhängigkeit der Menschen von der Natur und die Wichtigkeit der Produkte aus der Region für eine gesunde Ernährung“, sagte Landvolkvorsitzender Bernd Melchers. Die deutsche Landwirtschaft sei ein Garant für Versorgung. Das Landvolk wünscht sich, dass die Krone später ihren Platz auf dem Alten Markt erhält.