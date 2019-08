Collstede Herfried Pieper aus Collstede dachte, er tut den Insekten etwas Gutes. Also fuhr er los, holte sich ein paar Sack Wildblumensamen und verteilte sie entlang seiner Hecke. Praktischer Nebeneffekt: Die noch junge Hecke würde von den Wildblumen etwas abgeschattet werden, was sie im Sommer vor der prallen Sonne bewahren sollte. „Das war richtig schön, sah toll aus und da hat es richtig drin gesummt“, freute sich Herfried Pieper.

Kurz nachdem er aus seinem Urlaub zurück war, war von den Wildblumen aber plötzlich nichts mehr zu sehen. Alles war abgemäht worden. „Und das war nicht das erste Mal“, sagt er. Jetzt sei dort nur noch eine Wüstenlandschaft übrig. Außerdem wurden bei den Mäharbeiten ein paar Heckenpflanzen in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Nachfrage bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) in Aurich, die für die Mäh- und Pflegearbeiten entlang der Westersteder Straße zuständig ist, ergab: Die Behörde hat einen Unternehmer damit beauftragt, den Streifen entlang der Straße zu mähen. Denn: Der Streifen befindet sich in einem so genannten Intensivbereich – und in denen wird zweimal im Jahr gemäht.

„Wir müssen verhindern, dass etwas von dem Bewuchs auf den Radweg kippt“, erklärt Frank Buchholz, Leiter der NLSTBV in Aurich. Zudem gehe es dabei um die Entwässerung des Weges. Oft seien auch eingewachsene Leitpfosten an der Straße Grund für die Mäharbeiten. „Wenn wir die Arbeiten an Fremdunternehmen vergeben, wird oft aber auch etwas mehr abgemäht als nötig wäre“, gibt Buchholz zu. Alle Mäharbeiten selbst zu erledigen, sei aber aufgrund knapper Personalkapazitäten bei der Behörde nicht möglich.

Richtig sei aber auch, dass die Wildblumen auf Grund und Boden der NLSTBV gewachsen sind. Das sei grundsätzlich zwar nicht verkehrt, aber in den Intensivbereichen werde eben zweimal im Jahr gemäht.

„Grundsätzlich sind wir aber auch bemüht, etwas für die Umwelt zu tun“, so Buchholz. In den extensiven Bereichen, die nicht abgemäht werden, gebe es auch Kooperationen mit Privatleuten und Vereinen, die dort nach Absprache mit der NLSTBV eine Wildblumenwiese anlegen. „Wir haben leider zu wenig Personal, um da selbst aktiv zu werden. Auch Wildblumen brauchen Pflege und wir sind mit unseren Kernaufgaben derzeit gut beschäftigt“, so Buchholz.

Herfried Pieper hat sich jedenfalls sehr über den radikalen Schnitt entlang seines Grundstücks geärgert. In anderen Ländern funktioniere das besser. Er will aber auch weiterhin den Insekten eine Bleibe verschaffen. „Nächstes Jahr“, sagt er, „kommt ein bisschen was von dem Rasen weg und da pflanz’ ich dann wieder Wildblumen an.“