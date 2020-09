Ausschuss berät über Sandkuhle

Dangast Um die Bebauung der Sandkuhle in Dangast geht es in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz am Dienstag, 8. September, um 17 Uhr in der Weberei an der Oldenburger Straße in Varel. Der Eigentümer des Grundstückes der ehemaligen Sandkuhle hat beantragt, auch für den vierten Bauabschnitt, den Bereich zwischen der Bebauung südlich der Wegeverbindung Am alten Deich und der Straße Auf der Gast, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen.

In der Sitzung wird das konkretisierte städtebauliche Konzept vorgestellt. Es sieht eine überwiegend kleinteilige Bebauung vor, die sich östlich und westlich einer öffentlichen Straßen- und Wegeverbindung erstreckt, die das Gelände in Nord-Südrichtung durchquert und den Anschluss an die bereits vorhandenen Bauabschnitte herstellt.

Das gesetzlich geschützte Feuchtbiotop in der ehemaligen Sandkuhle wird erhalten, allerdings soll der gesetzliche Schutzstatus aufgehoben werden. Es soll ein Ersatz an anderer Stelle sichergestellt werden. Die Altlasten an der Böschungsfläche zur Saphuser Straße werden im Zuge der Bauleitplanung entfernt.