Dangast Wie erreicht man als Unternehmer seine Zielgruppe und erweitert sie sogar, ohne dabei nur auf gedruckte Anzeigen in der Zeitung zu setzen? Darum ging es beim Digitalaustausch der NWZ Media Agentur im Dangaster Weltnaturerbeportal am Donnerstagabend.

Die Bandbreite von Werbemöglichkeiten im Netz ist groß: Von Anzeigen direkt auf dem Internetauftritt der NWZ, über Anzeigen bei Google, einer eigenen Shop-Seite, Suchmaschinenoptimierung für die eigene Website oder das Drehen von Videos ist eine Menge möglich. „Der Vorteil ist, dass man die volle Kostenkontrolle hat und genau nachvollziehen kann, was es bringt“, erklärte Claudia Peper von der NWZ Media Agentur.

Auch die Sozialen Netzwerke spielen bei digitaler Werbung eine wichtige Rolle – allen voran Facebook. „In unserer Region haben wir etwa eine Million Facebook-Nutzer“, erklärte Thorge Schramm von der Media Agentur. Bei Facebook finde man vor allem Menschen ab 25 Jahren – also eine Zielgruppe, die über Geld verfügt und selbstbestimmt damit umgehen kann.

Bei Facebook könne Werbung günstig geschaltet und auf die Zielgruppe maßgeschneidert werden. Auch für die Kundenbindung eigne sich Facebook. Beispielsweise könne eine Eisdiele zwei neue Eissorten vorstellen und eine Umfrage starten, welche Sorte die Kunden besser finden. Um zu lernen, wie das alles funktioniert, bietet die Media Agentur Schulungen an.

Wie eine digitale Vermarktungsstrategie aussehen kann, zeigte Saskia Beinkämpen am Beispiel der Bockhorner Klinkerziegelei. Ausgangspunkt war ein Tag der offenen Tür der Ziegelei im vergangenen Jahr. Eigens für die Veranstaltung wurde als Basis eine neue Website angelegt, Werbung bei Google geschaltet, ein Imagefilm gedreht und über Facebook verbreitet und auch in der gedruckten Zeitung geworben. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen: Beim Tag der offenen Tür wurde es voll in der Ziegelei und allein das Video hat auf Facebook rund 24 000 Menschen erreicht.

An die erfolgreiche Arbeit knüpft die Ziegelei nun an, wie Timo Grannemann aus dem Vertrieb der Ziegelei erklärte. „Wir sind fleißig dabei, unseren Facebook-Kanal zu befüllen“, sagt er.

Auch Bernd und Jörg Lameyer haben gute Erfahrungen mit digitalem Marketing gemacht. „Wir haben auch einen Film gemacht und bei Facebook eine Stellenanzeige für einen Azubi geschaltet“, sagt Bernd Lameyer von der Gärtnerei Lameyer. Einen Auszubildenden habe man damit auch gefunden.