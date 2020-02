Dangast Wie groß soll künftig die Gastronomie am Strand in Dangast werden? Über diese Frage wurde in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert. Nun entscheiden die Politiker.

Die Verwaltung schlägt ihnen in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Dangast an diesem Dienstag, 18. Februar, vor, „nach den Kriterien der kleinen Lösung auszuwählen“. Das geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Beginn ist heute um 17 Uhr im Rathaus an der Windallee in Varel.

Wird dieses Votum angenommen, bleibt es bei einem kleinen, eingeschossigen Bistro ganz in der Tradition des Teehauses und des jetzigen Sonnendecks. Es soll weiterhin ein saisonaler Betrieb bleiben. Somit wird ab 2021 am Ende der Edo-Wiemken-Straße kein mehrstöckiges Gebäude stehen, das das Weltnaturerbeportal in seiner Höhe noch überragt und ganzjährig geöffnet hat. Kurdirektor Johann Taddigs liegen sieben umsetzbare Konzepte vor: drei für eine große, sturmflutsichere Lösung mit mehreren Etagen und großem Dach, sowie vier eingeschossige Lösungen, wobei einige eine Dachterrasse enthalten.

Aufgrund der Bandbreite und der daraus entstehenden verschiedenen Chancen und Risiken vereinbarten die Mitglieder des Ausschusses einen Grundsatzbeschluss zu erarbeiten, ob es eine kleine oder große Lösung geben soll.

In einer Umfrage der Nordwest-Zeitung favorisieren die Leser ebenfalls ein einstöckiges Gebäude. 87 Prozent der Teilnehmer meinten: „Eine kleine Gastronomie reicht in der Saison am Strand völlig aus.“ Nur acht Prozent forderten: „Eine große Gastronomie muss her, die ganzjährig geöffnet ist.“

Fünf Prozent der Leser, die ein Votum abgegeben haben, war es „egal“. Insgesamt wurde bis zum Montagabend 3189 Mal abgestimmt – so oft wie bei keiner Umfrage des „Gemeinnützigen“ zuvor.

Auch Johann Taddigs verfolgte die NWZ-Abstimmung genau. „Wir nehmen sie als ganz wichtiges Informationskriterium in unsere Entscheidungsfindung mit auf.“ Große oder kleine Lösung: Darüber entscheidet die Politik nun also am Dienstag.

