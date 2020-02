Dangast Um auch in Zukunft Ferienwohnungen in Dangast zu genehmigen, muss die Stadt Varel vor allem die älteren die Bebauungspläne im Nordseebad anpassen. Grund ist die geänderte Rechtsprechung. Eigentlich können „nicht störende Gewerbebetriebe“, zu denen Ferienwohnungen zählen, in allgemeinen Wohngebieten zugelassen werden. Das Problem in Dangast sei jedoch, dass ältere Bebauungspläne diese ausnahmsweise zulässigen Nutzungen ausschließen, sagte Olaf Freitag bei seinem Vortrag im Weltnaturerbeportal, zu dem der Kurverein eingeladen hatte.

In den neuen Plänen für das Ortszentrum sei dies bereits berücksichtigt worden. Wenn in älteren Bauanträgen der Begriff „Ferienwohnung“ steht habe man Bestandsschutz, doch eine Nachgenehmigung müsste sich nach der heutigen Rechtsprechung richten. „Die Stadt hat nicht die Absicht, Detektiv zu spielen“, sagte Olaf Freitag. Die Bebauungspläne könnten angepasst werden, so dass nicht störende Gewerbebetriebe – also auch Ferienwohnungen – zukünftig genehmigungsfähig wären. Wenn die Stadt allerdings informiert werde, dass irgendwo ein Zustand herrscht, der nicht sein darf, müsse die Sache geprüft werden. Nach dem Vortrag und einer Diskussion sprechen sich fast alle der 70 Anwesenden dafür aus, den Nutzungsausschluss in älteren Bebauungsplänen zu streichen.

Diese Meinung der Dangaster Bürger wird Olaf Freitag dem Planungsausschuss mitteilen, der sich dann damit beschäftigt. Die Entscheidung darüber, ob die Bebauungspläne tatsächlich geändert werden, sei dann allerdings dem Rat der Stadt vorbehalten.