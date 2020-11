Kritik an Vorgehen bei Dangaster Sandkuhle: „Verwaltung stiehlt sich aus Verantwortung“

Dangast Zur Berichterstattung über die Arbeiten in der Sandkuhle in Dangast nimmt die Stadtratsfraktion von Zukunft Varel wie folgt Stellung: „Einige Beobachter fragen sich aktuell, was da auf der Großbaustelle Sandkuhle in Dangast genau passiert. Die Nicht-Eingeweihten wundern sich, die Eingeweihten haben aber bereits bemerkt, dass da wieder ein Handel eingetopft wurde, in dem die Stadt dem privaten Investor ein zusätzliches Geschäft verschafft, im Gegenzug dieser dafür bereit ist, die Verwaltungsspitze aus Konsequenzen zu entlassen, für die einzustehen, sie aufgrund von Fehlern und Versäumnissen verpflichtet gewesen wäre“, schreibt Leo Klu­bescheidt von Zukunft Varel.

„Handelt es sich bei dem Investor um einen selbstlosen, großzügigen Wohltäter, der der Stadt besonders zugetan ist? Mitnichten. Im Gegenzug zur Übernahme der Kosten für eine Bodensanierung in Höhe von rund 500 000 Euro verschafft die Stadt dem Investor die Möglichkeit, zusätzlich eine Vielzahl von Betten für Feriengäste an einer Stelle zu schaffen, die nach initialen Bauantragsplänen bis Anfang 2020 nur als Grünflächen ausgewiesen waren und so nicht bebaut werden konnte. Die Verwaltungsspitze frohlockt, denn mit dem ,Handel‘ kann sie sich klammheimlich aus der Verantwortung für ihre seinerzeitigen Fehler stehlen“, so Zukunft Varel weiter.

„Der Investor nennt das diplomatisch ,sehr konstruktive Gespräche‘; im Original-Ton der Verwaltung vom 8. Juli 2020 heißt dies ,Die wirtschaftliche Optimierung der Gebäudesituation des Investors unter Berücksichtigung der Altlastenentfernung in der Sandkuhle‘. Gemeinsam spricht man von einem guten Geschäft. Man spricht von vier oder fünf Häusern, was bei der bisher geplanten spezifischen Auslegung mindestens zehn Wohnungen mit mindestens 40 zusätzlichen Betten erbringen wird. Bei den bekannten Verkaufspreisen für die Wohnungen in der Sandkuhle ein fürwahr gutes Geschäft.“

