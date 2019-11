Dangast Camping in Dangast nicht mehr direkt am Strand, sondern nur noch hinter dem Deich: Das fordert die Ratsgruppe G6 (Grüne, Linke sowie die parteilosen Cordula Breitenfeldt und Alexander Westerman) in einem Antrag an den Betriebsausschuss des Nordseebads. Dieser tagt an diesem Donnerstag, 21. November. Beginn der öffentlichen Sitzung im Weltnaturerbeportal in Dangast ist um 17 Uhr. Ob auch der private Campingplatz hinter den Deich verlegt werden soll, geht aus dem Antrag indes nicht hervor.

Der geplante Start für die Sanierung und Modernisierung der städtischen Anlage für insgesamt vier Millionen Euro solle zudem um ein Jahr verschoben werden. Während dieses Moratoriums solle die Stadtverwaltung eine Verlagerung auf das im Sommer als Strandparkplatz und im Winter als Abstellplatz für die Wohnwagen genutzte Areal prüfen. Während dieser Zeit sollen nur die dringendsten Instandhaltungsarbeiten vorgenommen werden. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt auf dem Dangaster Campingplatz sind bereits ausgeschrieben. Im Dezember soll begonnen werden.

Der Hauptgrund für die Verlegung sei laut G6 der Klimawandel. „Der städtische Campingplatz liegt insgesamt vor dem Deich und würde durch einen Anstieg des Meeresspiegels auf Dauer nicht mehr zu nutzen sein“, schrieb Gruppensprecherin Cordula Breitenfeld, die dem Betriebsausschuss zudem vorsitzt.

Hinzu komme die erhebliche Verkleinerung des Strandes, heißt es in der Begründung weiter. Dieser sei bereits jetzt nicht groß genug für die vielen Gäste. Deren Zahl würde durch die „Aufstockung um mehr als 700 Betten“ zudem weiter steigen.

Die Vorteile: „Eine Verlagerung des Campingplatzes hinter den Deich würde eine ganzjährige Nutzung ermöglichen sowie die Einrichtung von Wanderwegen bis zu den Salzwiesen und die Ausweitung der Strandflächen“, schrieb Cordula Breitenfeldt.

Die Verwaltung lehnt diesen Plan mit Hinweis auf den vom Rat im Februar getroffenen Grundsatzbeschluss zum Campingplatz-Umbau jedoch ab. „Eine besondere Erfolgsgrundlage für den Strandcampingplatz ist seine Lage direkt vor dem Außendeich mit direktem Blick auf das Weltnaturerbe Wattenmeer. Mit dieser sehr guten Lage konnte sich der Strandcampingplatz im Wettbewerb mit weiteren Campingplätzen an der Nordsee bisher sehr gut behaupten“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.