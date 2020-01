Dangast Ein Minibagger und ein Betonmischer sind in Aktion: Mit der Sanierung des Stelzenhauses am Dangaster Strand ist begonnen worden. „Zunächst stehen vorbereitenden Arbeiten an“, sagte Johann Taddigs von der Kurverwaltung am Dienstag auf Nachfrage des „Gemeinnützigen“.

Das sturmflutsichere Haus, in dem während der Saison auch die Aufsicht der DLRG ihren Stützpunkt hat, ist in die Jahre gekommen. „Vor allem an den sanitären Anlagen für die Gäste musste etwas getan werden“, sagte Ingrid Funke von der Kurverwaltung.

Für 200 000 Euro soll das Stelzenhaus zu einem Animationsstützpunkt in Schiffsform umgebaut werden. Dangasts Kurdirektor Johann Taddigs hatte die Idee, das Stelzenhaus zu einem multifunktionalen Schiff umzubauen und wandte sich mit seiner Skizze an das Architekturbüro Kapels in Zetel.

In Zusammenarbeit mit den Architektinnen Marika Rütters und Sonja Klatt ist die Idee eines Umbaus entstanden. Der Bestand des Stelzenhauses soll erhalten und aufgewertet werden.

Die Außenhaut wird im Stil des Weltnaturerbeportals komplett saniert, ebenso die Sanitäranlagen im Ober- und Erdgeschoss. Anders als bisher sollen die barrierefreien Toiletten im Erdgeschoss auch außerhalb der Hauptsaison geöffnet sein. Dafür wurde eine Konstruktion aus massiven Betonwänden entwickelt, die auch Sturmfluten standhalten soll.

Bullaugen, Fischernetze als Klettergerüst sowie Anker und Bojen als Schaukeln sollen Kinder zum Spielen einladen.

An einem Stahlgerüst, das das Gebäude umgibt, werden ausfahrbare Markisen angebracht, die es auch bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen möglich machen, sich rund ums Gebäude aufzuhalten.

Das Stelzenhaus soll zum Animationsstützpunkt am Strand werden. Alles, was sich draußen abspielt, soll dort koordiniert werden. Dangast soll künftig am Stelzenhaus barrierefrei und spielend erklärt werden.