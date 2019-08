Dangast Schlemmen mit Blick auf den Jadebusen: An diesem Wochenende kann man sich am Dangaster Hafen richtig sattessen, denn beim „Food&Feel“-Streetfoodfestival sind 20 Streetfood-Wagen an der Dangaster Hafenpromenade und bieten verschiedene Spezialitäten an – von Burger und Pasta über mexikanisches Essen bis hin zu holländischen Poffertjes. Am Freitagnachmittag wurde eröffnet.

Gleich mit vier Ständen ist Fisch-Art Streetfood vertreten. Sie sind mit ihren Trucks ganz aus Brandenburg nach Dangast gerollt. „Wir sind einer der größten Anbieter von Streetfood in Deutschland“, erklärt Sven Exner. Mit seinen Kollegen aus Argentinien, Litauen und Indien ist er in ganz Europa bei Streetfoodfestivals unterwegs.

An den Ständen gibt es unter anderem Bison- und Straußenburger. Warum gerade so ausgefallene Gerichte? „Darum geht es doch beim Streetfood: Das man etwas bekommt, das es nicht jeden Tag gibt“, sagt Sven Exner. Der Renner ist aber nach wie vor ein Gericht, das man immer öfter bekommt: der Pulled-Pork-Burger. Damit das Fleisch schmeckt wie es schmeckt wird es stundenlang mariniert, gegart und in den Smoker gelegt.

Noch ganz neu im Geschäft ist Anna Stewart aus Aurich: Seit Mai diesen Jahres ist sie mit der „frischen Nudelkiste“ im ganzen Norden unterwegs. Vor allem auf Musikfestivals stehen sie und ihre Kollegen mit dem schwarzen Anhänger.

Warum gerade Pasta? „Wir machen Nudeln, weil alle anderen Pulled-Pork-Burger machen“, sagt Anna Stewart. „Natürlich haben wir überlegt, was wir machen können, das jeder mag und das man direkt vor den Gästen frisch zubereiten kann.“ Und so sei man letzten Endes bei Nudeln gelandet.

Und die Strategie scheint voll aufzugehen. Nudel-Trucks sind in der norddeutschen Streetfood-Szene offenbar noch nicht sehr weit verbreitet. „Es läuft richtig gut“, sagt Anna Stewart. „Wir wussten nicht, dass man sich für die meisten Festivals mit seinem Truck bewerben muss. Wir werden gebucht.“

Auf der Speisekarte stehen in der Nudelkiste vor allem Klassiker: Nudeln mit Bolognese-Soße zum Beispiel. Oder mit Tomate-Mozzarella. Ein echter Renner sind außerdem die deftigen Käsespätzle mit Röstzwiebeln.

