Dangast Mit leichter Verspätung beginnen nun die Umgestaltungsarbeiten auf dem städtischen Campingplatz in Dangast. Für den ersten Bauabschnitt investiert die Stadt 600 000 Euro. Ursprünglich sollte der erste Bauabschnitt im Osten des Geländes noch im vergangenen Jahr in Angriff genommen werden. Der Start der Arbeiten hat sich jedoch verzögert.

Kurdirektor Johann Taddigs ist sich dennoch sicher: „Am 1. April wird hier kein Bagger mehr zu sehen sein.“ Dann beginnt die neue Campingsaison und der Platz gehört wieder den Campern. Für die nächsten drei Monate hofft Taddigs auf gutes Wetter. Aber selbst, wenn Frost die Arbeiten lahmlegt, seien genug Zeitreserven eingeplant worden, um dennoch rechtzeitig fertig zu werden.

Aber neben winterlichen Temperaturen werden die Arbeiter auf dem Campingplatz noch mit ganz anderen Naturgewalten zu tun haben. Denn der Platz liegt vor dem Deich und im Winter herrscht in Dangast Sturmflutsaison. Gut möglich also, dass die Baustelle einfach überschwemmt wird.

Damit das Baugerät nicht von den Fluten davongetragen wird, ist alles in Containern vor der Schranke am höhergelegenen Empfangshäuschen untergebracht. Auf dem Campingplatz werde dann laut Taddigs jeden Tag eine Tagesbaustelle eingerichtet. „Wir können hier zwischen zwei Tiden alles abräumen“, erklärt Taddigs. Normalerweise ruhten während der Sturmflutsaison sämtliche Arbeiten außendeichs. Aber um dennoch Camper auf den städtischen Campingplatz zu holen, werde komplett außerhalb der Touristensaison gearbeitet – unter „genauestens abgestimmten Auflagen“, wie Taddigs betont. Die Kommunikation aller Beteiligten müsse ganz klar geregelt werden, um im Falle einer Sturmflut möglichst schnell reagieren zu können. Umgesetzt werden die Arbeiten von der Firma Depenbrock. „Unsere größte Aufgabe ist jetzt, den Terminplan nicht durcheinander zu bringen“, sagte Projektleiter Ralf Heesen.

Für die von den Arbeiten im ersten Bauabschnitt betroffenen Camper habe man allesamt Lösungen gefunden. „Alle Betroffenen sind untergekommen“, sagte Taddigs. Es gebe auch noch keine Stornierungen. „Die Diskussionen waren sehr fruchtbar und interessant“, so der Kurdirektor; Gästeabbrüche erwarte er nicht.

Der nächste Bauabschnitt soll im Herbst 2020 beginnen und bis Anfang April 2021 abgeschlossen sein. Dann soll auch die Anmeldung erneuert werden. Mit dem dritten Bauabschnitt werde dann im Herbst 2021 begonnen. Parallel dazu würden zudem die Sanitäranlagen auf dem Campingplatz erneuert. „2022 ist der Platz dann wie neu“, sagt Taddigs.

Mit dem Umgestaltungsmaßnahmen soll der Campingplatz für Gäste attraktiver und außerdem auf den neuesten Stand gebracht werden. Unter anderem werden einige Stellplätze größer, die Sanitärhäuschen erneuert und auch das Kassenhäuschen soll saniert werden. Darüber soll zudem eine neue Gastronomie entstehen. Auch sämtliche Wege werden erneuert. Insgesamt investiert die Stadt vier Millionen Euro in die Qualifizierung des Campingplatzes.

Nach der Qualifizierung soll der Campingplatz auch mehr Geld in die Kasse spülen. Besonders in der ersten Reihe mit direktem Blick auf den Jadebusen müssen die Camper daher in Zukunft für ihren Stellplatz deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der Preis für das Jahresticket wird sich dort von 725 auf 2000 Euro fast verdreifachen. Für Kurzurlauber und Tagescamper sollen die Preissteigerungen noch kräftiger ausfallen. In den hinteren Reihen wird es dann aber auch wieder billiger.

Bei vielen Dauercampern und Stammgästen auf dem Campingplatz sorgen die Pläne für Unmut. Nicht nur, weil sie künftig kräftiger zur Kasse gebeten werden sollen, sondern auch, weil der Kurdirektor den Anteil der Dauercamper von derzeit rund 70 Prozent auf etwa 50 Prozent verringern will. Die freien Plätze sollen von Kurzurlaubern eingenommen werden.