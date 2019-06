Dangast „Somit wird dieser Flecken Erde mit Leben gefüllt“, freute sich der stellvertretende Landrat Reinhard Onnen-Lübben am Samstag. Gemeinsam mit weiteren Vertretern von Land, Kreis und Stadt nahm er an der offiziellen Eröffnung des Seekurparks in Dangast teil. „Wir hatten einen Kurpark, der in die Jahre gekommen war“, sagte Bürgermeister Gerd-Christian Wagner und befand: „Der neue ist uns gut gelungen.“

Auf etwa 10 000 Quadratmetern wurde ein „extensiv gestalteter Park“ mit Gräsern und naturnahen Spielgeräten geschaffen. Schaukeln und eine Mini-Sportanlage sind ebenfalls vorhanden. Die Kosten von etwa 550 000 Euro teilten sich das Land Niedersachsen (330 000 Euro), der Landkreis Friesland (82 500 Euro) und die Stadt Varel (137 000 Euro).

Auf den kleinen Hügeln wurden rund 30 verschiedene Ziergräser mit unterschiedlichen Blütenfarben gepflanzt, die eine Wuchshöhe von rund einem bis anderthalb Meter erreichen und in den Rasenflächen ringsherum sind viele Wildkräuter eingesät. Blumenrabatten waren auf Grund der Lage in der Deichschutzzone nicht möglich. „Die Gräserpracht wird man erst zwei bis drei Jahren sehen können“, erklärte Pascal Juling vom ausführenden Architekturbüro. Der Seekurpark sei pflegeleicht, die Entwässerung erfolge unkompliziert über offene Entwässerungsmulden. „Nur die Wege und der Bolzplatz werden regelmäßig gemäht“, betonte Kurdirektor Johann Taddigs.

Am Samstag gab es nach den offiziellen Reden ein kleines Fest mit Spiel- und Schminkaktionen für Kinder, Hobbykünstler aus der Region stellten ihre Arbeiten aus und Institutionen aus Dangast präsentierten sich an einem Infostand. Für Musik sorgte Achim Bütow, Singer und Songwriter. Die Zahl der Besucher blieb allerdings überschaubar.

„Es ist in Dangast gut gelungen, Alt und Neu mit einem besonderen Charme zusammen zu bringen, der Seekurpark hat auch einem Sturm der Entrüstung standgehalten“, sagte Umweltminister Olaf Lies.

Der Seekurpark wurde von vielen Dangastern immer wieder kritisiert. Besonders die Bürgerinitiative (BI) Dangast machte gegen den Plan mobil. Der Bau des Seekurparks sei nur ein „oberflächliches Facelifting“, der als Ersatz für den verkauften, 6,5 Hektar großen Kurpark herhalten soll. Der wird nun zum Nordseepark mit Ferienhäusern.

Ohnehin handele es sich bei dem Bau um einen „Schildbürgerstreich“, so die BI, denn es sei „bereits jetzt absehbar, dass das Erfordernis der Deicherhöhung innerhalb der nächsten Jahre die gesamte Investition entschädigungslos zunichte machen wird“.

Ursprünglich sollte der Seekurpark bereits deutlich eher eröffnet werden. Er außergewöhnlich heiße und trockene Sommer im vergangenen Jahr sorgte aber für Verzögerungen bei der Bepflanzung.