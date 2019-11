Dangast Die Rutsche im Dangaster Quellbad wird mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung energetisch saniert. „Die energetische Sanierung unserer Wasserrutsche wird mit Mitteln des niedersächsischen Umweltministeriums in Höhe von rund 110 000 Euro gefördert“, teilte Kurdirektor Johann Taddigs am Montag mit.

An diesem Samstag, 16. November, wird Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies aus Sande (SPD) das Nordseebad besuchen und sich einen Eindruck von den Arbeiten im Dangaster Quellbad machen. „Und er hat einen Zuschussbescheid für unser Quellbad im Gepäck“, sagte Johann Taddigs.

Der Schwimm- und Badebetrieb im Dangaster Quellbad ruht unterdessen. Das Bad ist wegen der Grundüberholung noch bis einschließlich 25. Dezember geschlossen. Auch die Aqua-Kurse und die weiteren Veranstaltungen finden in dieser Zeit nicht statt. Die Sauna ist von der Schließung nicht betroffen. Ab dem 26. Dezember ist das Quellbad dann während der Ferien täglich, außer an den Feiertagen, von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Wasserrutsche hat eine Länge von 75 Metern. Sie führt außen an dem Gebäude entlang. Eine Zeitmessanlage an der Tunnelrutsche präsentiert am Ende die eigene Rutschenzeit.