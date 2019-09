Dangast Die Dauercamper auf dem städtischen Campingplatz in Dangast werden unruhig: Noch in diesem Jahr sollen die ersten Umbauarbeiten auf dem Campingplatz beginnen. Die Frage, die sich viele Campinggäste stellen: Bekomme ich danach noch den Platz, auf dem ich schon seit Jahrzehnten unterkomme? Gibt es dann für mich überhaupt noch einen Platz in Dangast?

Kurdirektor Johann Taddigs hatte die Pläne für die Umgestaltung bereits im Dezember 2018 in einer öffentlichen Ausschusssitzung vorgestellt. Vier Millionen Euro sollen in den Campingplatz investiert werden. Die Stellplätze, so Taddigs, seien zu klein, die Sanitärräume zu alt und das Rettungswegekonzept entspreche nicht mehr heutigen Standards. Deshalb sollen einige Plätze größer, die Gebäude erneuert und eine neue Gastronomie auf den Platz geholt werden. Danach entspreche der Platz einem Vier-Sterne-Niveau.

Einige Camper fürchten aber, so vom Platz verjagt zu werden. Gerade diejenigen, die ihren Stammplatz in einer der ersten beiden Reihen am Wasser haben. Denn dort soll das Campen teurer werden. Außerdem: Werden die Stellplätze größer, werden wohl oder übel ein paar Plätze verloren gehen, oder? Auf Nachfrage beim Kurdirektor am Donnerstag heißt es, dass die Veränderung bei gerade einmal zwei bis vier Plätzen weniger insgesamt liege.

Schon in der Sitzung im vergangenen Dezember beschwichtigte Taddigs: „Niemand muss den Platz verlassen, weil er es sich nicht mehr leisten kann. Aber es kann sein, dass er umziehen muss.“ Bei der Aussage bleibe es auch: Niemand müsse den Platz verlassen. Nach Abschluss der Arbeiten hätten die angestammten Dauercamper zudem ein erstes Zugriffsrecht auf die neuen Plätze, so Taddigs am Donnerstag.

Die Plätze am Wasser sollen aber „wesentlich teurer“ werden. Wer den neuen Preis nicht bezahlen möchte, müsse den Platz aber auch nicht verlassen: „Auch nach den Arbeiten findet jeder Camper etwas in seinem Preis-Leistungs-Verhältnis“, verspricht der Kurdirektor. Auch für die Alternativplätze gebe es ein erstes Zugriffsrecht. „Wir wollen so wenig Bewegung wie möglich“, so Taddigs.

„Wir haben das Gefühl, dass wir hier weggeekelt werden sollen“, klagt dagegen ein Camper, der namentlich nicht genannt werden möchte. Seit eineinhalb Jahren herrsche auf dem Campingplatz bereits eine große Unruhe. „Wir sitzen hier auf dem Schleudersitz.“

Der Campingplatz solle während der Arbeiten „am Netz“ bleiben, wie Taddigs schon im Dezember betonte. Dann rollt aber auch der Bauverkehr die ganze Saison an den Campinggästen vorbei, fürchten die Camper. Ruhe werde man in Dangast dann kaum finden.

„Diese Unruhe spürt man auf dem ganzen Platz“, sagt Horst Seidel. Der Delmenhorster kommt seit 21 Jahren nach Dangast. Das Problem sei vor allem die Ungewissheit. „Leute die manchmal schon seit 30 oder 40 Jahren hierher kommen, haben keine Garantie, dass sie, wenn sie im Herbst abbauen, ihren Platz danach wiederbekommen“, sagt er. Er selbst hat seinen Platz in einer der hinteren Reihen und sieht die Veränderungen daher recht entspannt.

Seit sechs Jahren kommen Helga und Josef Witte aus Westfalen nach Dangast – vor allem weil es für sie dichter dran ist, als viele andere Küstencampingplätze. „Dagegen können wir eh nichts machen“, sagt Helga Witte. Für die Wittes ist auch entscheidend, was der Stellplatz nach den Umbauarbeiten kosten soll. „Wenn es viel teurer wird, sind wir nicht mehr hier“, sagt Helga Witte.

Wann genau die Bauarbeiten beginnen werden, steht noch nicht fest. Angepeilt ist der 1. Dezember. Der erste Bauabschnitt soll dann am 31. März 2020 fertig sein. Am 12. September soll es zudem eine Informationsveranstaltung geben. Eingeladen wurden dazu nur die Camper, die von den Arbeiten in diesem Jahr unmittelbar betroffen sind. „Wer sonst noch dazu kommt, fliegt aber auch nicht raus“, so Taddigs. Da könnten dann alle Fragen rund um die Plätze der Camper geklärt werden.