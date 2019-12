Dangast Wie sieht die gastronomische Zukunft am Strand von Dangast aus? Bleibt es bei einem kleinen, eingeschossigen Bistro ganz in der Tradition des Teehauses und des jetzigen Sonnendecks? Oder wird ab 2021 am Ende der Edo-Wiemken-Straße ein mehrstöckiges Gebäude stehen, das das Weltnaturerbeportal noch überragt?

Die NWZ bat in einer Umfrage die Leser des „Gemeinnützigen“ um ihre Meinung. Die Redaktion erreichten zahlreiche Zuschriften, auf der Facebook-Seite und bei NWZ-Online kommentierten viele den Bericht. Über 1300 Mal wurde die Online-Abstimmung ob groß oder klein bereits geklickt. Im Februar soll die Politik entscheiden. „Wir nehmen die Abstimmung als ganz wichtiges Informationskriterium in unsere Entscheidungsfindung mit ein“, sagte Kurdirektor Johann Taddigs am Freitag. Deshalb verlängerte die NWZ sie nun.

„Eine große Lösung würde sowohl der Sicht auf den Jadebusen, als auch dem kleinen Strand nachhaltig schaden“, schrieb zum Beispiel Günther Janssen und fragte: „Und was würde passieren, wenn ein Projekt, das über mehrere Geschosse geht und damit viel Geld kostet, den sehr ruhigen Winter einmal finanziell nicht übersteht?“ Heike Groß meint: „Ich persönlich wünsche mir eine kleine Gastronomie am Strand. Alles andere würde das Bild zerstören.“

„Was Dangast nicht braucht, ist eine große Gastronomie am Strand“, kommentierte Gudrun Stiller: „Will man den letzten Rest des Dorfcharakters erhalten, sollte man davon absehen. Der Ort verliert durch derartige Baumaßnahmen zunehmend seinen Charme.“

„Viele Urlaubsgäste anlocken – dazu müsste man erst mal die Verkehrsregelung und die Parkplatzsituation regeln“, fordert Peter Richter. Er vermutet, dass große Bauten eher die Gäste abschrecken als anlocken: „Man sollte ein Kaffeehaus bauen, das zu Dangast passt und nicht einen monströsen Super Gau an den Strand stellen.“

„Im Winter fehlt das Publikum. Bitte die kleine Lösung mit begrüntem Dach“, schrieb Adelheid Demmer. Dafür ist auch Ulrich Krüger: „Der Strand und die Aussicht sind durch das Schwimmbad mit dem Anbau schon gestört genug. Klar muss sich etwas in Dangast tun. Dann bitte doch erst mal da, wo schon vieles verbaut ist, oder wird.“ Und Claudia Frerichs kritisierte: „Es wird immer mehr Wert auf ökologisches Denken und den Erhalt von Charme und Originalität gelegt. Nur anscheinend in Dangast nicht.“

„Meiner Meinung nach entscheidet nicht eine weitere Dachterrasse oder mehrere Stockwerke, sondern das Konzept und die Akzeptanz der Besucher und Einwohner über den Erfolg einer Gastronomie“, merkte Ingrid Neunaber an: „Ich bin für eine kleine Lösung, wenn diese ein gutes Konzept aufweist.“

Ein Gesamtkonzept forderte Uwe Cassens: „Der ganz großen Lösung käme man ein gehöriges Stück näher, wenn man Dangst und seine Entwicklung nicht immer isoliert bedenken würde. Dangast und Varel gehören mittlerweile zusammen.“ Die große Lösung lehnt Bettina Starke ab. „Das Ambiente des Strandcafés wie bis jetzt nach dem alten Teehaus hat nach meiner Meinung gut zum Charme von Dangast gepasst, dürfte nur gern gepflegter sein – plus Schließfächer und Toiletten.“

